Allegri volta à Juventus com cobrança a Cristiano Ronaldo: "Tem mais responsabilidade agora"

De volta ao comando da Velha Senhora, o treinador vai usar o português de exemplo para os jogadores mais jovens de seu elenco

Confirmado na Juventus por pelo menos mais uma temporada, Cristiano Ronaldo, agora, além de suas responsabilidades de principal jogador do time, vai acumular mais uma função. Com o retorno de Massimiliano Allegri ao comando do time, o português vai servir de modelo para os jovens do elenco Bianconeri.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois de várias especulações sobre seu futuro e uma possível saída da Juventus, Cristiano Ronaldo voltou a treinar com a equipe na última segunda-feira (26), já sob comando do novo treinador, Massimiliano Allegri, que está de volta ao banco da Velha Senhora após um ano afastado. E muito é esperado do português para esta temporada na Juve

Allegri já deixou muito claro que dará mais responsabilidade ao cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, principalmente em servir como exemplo para os jogadores mais jovens do elenco. "Ronaldo é um grande jogador e um cara inteligente. "Falei com ele ontem como falei com os outros", disse Allegri em uma coletiva de imprensa.

"Eu lhe disse que esta é uma temporada importante e que estou feliz em reencontrá-lo, agora ele tem mais responsabilidade, porque há três anos tínhamos uma equipe mais experiente, enquanto agora há jogadores mais jovens. Eu espero muito dele em termos de responsabilidade, ele está em boas condições e está em forma", afirmou o treinador italiano.

Ronaldo foi o principal nome no ataque de Allegri no último ano de sua primeira passagem pela Juve, quando o jogador de 36 anos marcou 21 gols em 31 jogos da Serie A, levando o time a mais um título nacional.

Ele repetiu o feito sob o comando de Maurizio Sarri em 2019-20, mas os Bianconeri perderam o domínio italiano com a chegada de Andrea Pirlo na temporada passada, o que levou a Inter de Milão a conquistar seu primeiro Scudetto em 11 anos. Ronaldo, porém, mostrou que suas habilidades ainda estão em dia, marcando 36 gols em 44 partidas em todas as competições da Juve com Pirlo.