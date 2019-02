Allegri sai em defesa de Cristiano Ronaldo: "Foi difícil a Juventus chegar na área"

Mídia italiana pior atuação do craque português na vitória sobre o Bologna, mas técnico evitou apontar os erros

Após a vitória da Juventus sobre o Bologna por 1 a 0 no último domingo (24), Massimiliano Allegri voltou a elogiar Cristiano Ronaldo, apesar do craque português ter sido bastante criticado, com a mídia italiana classificado o último jogo como a sua pior atuação em campo na Itália.

"O seu primeiro tempo foi melhor que o segundo. A partida foi muito próxima, foi difícil para nós chegarmos à área, e no primeiro tempo ele estava a serviço da equipe, tivemos que entender os momentos da partida. Nos adaptamos como uma equipe inteligente, que tem claro objetivo de chegar no jogo contra o Napoli com 13 pontos de vantagem ", disse o treinador.

Atualmente, a Juventus é líder do Campeonato Italiano com 69 pontos, 13 a mais que o Napoli, que soma 56.