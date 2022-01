Allegri revela reunião com Morata e frustra interesse do Barcelona

Pedido de Xavi, Álvaro Morata não deve trocar a Juventus pelo Barcelona. E quem confirma é uma fonte no mínimo confiável: o treinador Massimiliano Allegri, treinador da Juve.



Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (5), antes do confronto diante do Napoli, pela Serie A italiana, o técnico contou ter se reunido com o atacante e chegado a um acordo para que ele permaneça no elenco da Velha Senhora.



Após inicialmente ser favorável a uma negociação, a Juventus, muito por conta de um pedido de Allegri, não vai facilitar a negociação com o Barcelona, que também tem outros alvos - e não irá investir tanto por Morata.

"Morata? Eu lhe disse: você não vai sair. Ele vai ficar e esse é o fim da história." garantiu o treinador, em entrevista coletiva. "É um jogador que marcou 21 gols no ano passado e tem sete esse ano. Tem os números de um jogador importante. O problema é que no futebol existem rótulos e ele é criticado injustamente."



Mesmo com as críticas, Morata segue sendo titular na Juventus de Allegri. Agora, com Kaio Jorge lesionado e Moise Kean ainda instável, deve ganhar ainda mais minutos.



Assim, o Barcelona terá que se contentar com Ferrán Torres: o atacante do Manchester City já está contratado e será o grande reforço do time catalão neste meio de temporada.



Sem Morata - e Aguero, aposentado -, o Barça deve seguir apostando em Luuk de Jong, Martin Braithwaite, Memphis Depay, e no jovem Ferrán Jutglá, titular nos últimos jogos. Isso, é claro, caso não traga mais alguém no mercado - Haaland já está sendo especulado.