Allegri quase substituiu Zidane no Real Madrid. O que deu errado?

Ex-técnico da Juventus afirma que rejeitou proposta do time merengue há dois anos e elogia o trabalho de Zidane

O ex-treinador da Massimiliano Allegri afirmou que esteve em contato com o para assumir o comando do time espanhol há dois anos, mas preferiu continuar na Velha Senhora. O italiano disse que o contato aconteceu após a saída de Zidane do comando do time após a temporada de 2017-18.

"Dois anos atrás, houve um contato, mas nada aconteceu porque eu tinha contato com a Juventus", disse Allegri ao jornal espanhol Marca. "Além disso, eu tinha um forte compromisso moral com o clube e seus torcedores."

Sem sucesso com o italiano, o Real Madrid contratou Julien Lopetegui, que deixou o comando da Espanha às vésperas do início da Copa do Mundo, mas não durou nem seis meses no comando do time do Santiago Bernabéu.

Allegri foi perguntado sobre o trabalho que Zidane está desenvolvendo nesta segunda passagem pelo time, em que lidera LaLiga com quatro pontos de vantagem para o Barcelona. "A força que ele teve para encontrar o equilíbrio indispensável de uma equipe tão cheia de classe e talento. Para mim, o posicionamento de Casemiro tem sido uma classe tática de Zizou".

O treinador italiano deixou a Juventus ao final da última temporada após cinco anos muito bem sucedidos no clube. Desde então, ele segue sem assumir o comando de time algum.

Sobre seu próprio futuro, Allegri afirmou: "Estou recarregando minhas baterias [desde que deixou a Juve] e aproveitando o tempo com minha família e minha cidade, Livorno, com meus amigos ao longo da vida. Realmente não me importo [se o próximo trabalho for na ou no exterior]. Estou procurando um clube para compartilhar um projeto e que tenha a ambição de competir para vencer."