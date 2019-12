Allegri: para jogar no estilo de Guardiola, você precisa de Messi, Xavi e Iniesta

Em entrevista, o ex-treinador da Juventus falou sobre o que pensa de futebol e criticou o tiki-taka de Guardiola

Mesmo com cinco títulos italianos consecutivos, Massimiliano Allegri foi demitido pela no final da temporada 2018-19. O motivo? A Velha Senhora queria um treinador mais ofensivo, que mantivesse mais a posse de bola e tivesse uma construção ofensiva similar ao Tika-Taka de Pep Guardiola, enquanto o espanhol comandou o . Assim, Maurizio Sarri foi contratado para substituir o multicampeão Allegri na Juve.

Em relação a isso, Allegri fez aquilo que sempre pregou: contra-atacou. O treinador afirmou que "nos últimos anos, inúmeros treinadores seguiram os modelos de Guardiola erroneamente, e esse estilo de jogo só é possível quando você tem Messi, Iniesta e Xavi."

Allegri também afirmou que o retorno de um estilo de jogo mais vertical e letal com o de Klopp é positivo, e que o futebol já está desistindo do modelo Tiki-Taka. Essa declaração aparece em um momento onde Pep Guardiola e o Manchester City se encontram 11 pontos atrás do Liverpool na Premier League, na terceira colocação (eles também estão atrás do City de Brendan Rodgers na tabela).

A Juventus também vem decepcionando. Perto do fim do primeiro turno da competição, a Velha Senhora não lidera o campeonato italiano, mesmo com seu elenco estrelado. A equipe está na segunda colocação, disputando a liderança com a Internazionale de Antonio Conte, outro treinador que já foi criticado, especialmente em seu período no , por usar um estilo de jogo mais vertical e ter problemas no vestiário.

O ex-treinador da Juve também criticou a predominância do modelo de Guardiola nas categorias de base: "Hoje, eu viajo pelo mundo, vejo equipes de juniores, de várzea, eu converso com os treinadores e eles me assustam. Eles falam com discursos prontos, com chavões. Se essas filosofias [do Tiki-Taka] são tão boas, por que não dão certo? O problema são os resultados, que não correspondem ao discurso."

Desejado por equipes como o , o de Munique e o , Allegri também afirmou que não irá assumir nenhum cargo este ano: o treinador já anunciou que só irá voltar aos gramados no fim desta temporada.