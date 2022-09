Allegri merece ser demitido, mas problemas da Juventus começam na diretoria

Treinador não tem realizado bons trabalhos na Velha Senhora, mas questões internas influenciam, e muito, no baixo rendimento da equipe italiana

Angel Di Maria foi rápido em assumir a culpa por um dos dias mais sombrios da história da Juventus.

"Deixar o time sem um jogador, em um momento tão difícil da temporada, nos fez perder o jogo", escreveu Di María no Instagram, depois de seu cartão vermelho na humilhante derrota de domingo por 1 a 0 em Monza, que Massimo Ambrosini, do DAZN, descreveu como o pior desempenho da Velha Senhora em 15 anos.

"É pura culpa minha que tenhamos perdido". Não foi, no entanto. Nem por sombras. A expulsão de Di María sem dúvida piorou uma situação ruim, mas foi apenas um sintoma do atual mal-estar da Juve - não a causa.

Pelo menos ele enfrentou a música, no entanto. Ele estava disposto a se levantar e reconhecer seu erro. Os verdadeiros responsáveis pela terrível situação em que a Juventus se encontra agora não disseram nada no domingo, ou na última segunda-feira.

De fato, parecia apropriado que, quando o apito soou no Estádio U-Power, e a câmera se virou para o local onde Massimiliano Allegri tinha sido forçado a sentar devido a sua suspensão, o treinador já tinha desaparecido da vista e não se encontrava mais lá.

Foi seu assistente, Marco Landucci, que teve que enfrentar a mídia por causa do cartão vermelho de Allegri, no empate em 2 a 2 com a Salernitana na semana passada, enquanto os jogadores tiveram que suportar o peso da reação dos torcedores.

De fato, foi difícil não sentir uma certa simpatia por Leonardo Bonucci e companhia quando eles estavam na frente do extremo oposto e foram submetidos a uma extrema quantidade de críticas.

Sem dúvida, eles tinham tido um desempenho ruim, mesmo antes da expulsão de Di María em sua boba no peito de Armando Izzo, mas os problemas da Juve vão muito além dos jogadores.

Não que Allegri concorde. No sábado, ele falou com o jornalista do Corriere della Sport, Mario Sconcerti, e efetivamente afirmou que havia pouco que ele poderia fazer sobre a forma da Juve, uma vez que ele tem "meia equipe" lesionada.

"A qualidade está sempre nos jogadores, não nas táticas", argumentou ele. "Um bom treinador tem que pensar primeiro nos jogadores".

A Juve está inegavelmente sem alguns homens-chave no momento - Paul Pogba, Federico Chiesa, Wojciech Szczesny, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro estão todos indisponíveis - mas este é um clube com o maior orçamento da Itália e eles atualmente estão em oitavo lugar na Serie A, a sete pontos da primeira posição após sete jogos disputados.

Eles também perderam suas duas primeiras partidas na Liga dos Campeões desta temporada, deixando suas esperanças de chegar à fase de mata-mata penduradas por um fio. Naturalmente, os torcedores estão mais preocupados com suas perspectivas de classificação para o torneio da próxima temporada.

Afinal, seu algoz no domingo, Monza, nunca haviam vencido um jogo na Série A, enquanto a Juve conquistou apenas duas vitórias em todas as competições desta temporada. Além disso, a afirmação de Allegri ao Corriere de que as partidas são efetivamente decididas pela qualidade individual provocou incredulidade entre muitos torcedores e especialistas.

Parecia que ele estava argumentando que um treinador tem pouca influência sobre o que se desdobra em campo. Alguns concordariam, é claro, pelo menos quando se trata de Allegri.

O ex-meio-campista do AC Milan, Riccardo Montolivo, disse ao DAZN: "Existem dois tipos de treinador: há aqueles que ensinam a jogar pela memória, você entra em campo e já sabe o que fazer, você não tem que pensar."

"E então há treinadores como Allegri, que lhe dão uma ideia do plano geral do jogo e deixam a interpretação do jogo para os jogadores individualmente. Em campo, você precisa entender se os jogadores são capazes de fazer isso, ou se precisam de algo mais".

O plantel do Juve certamente parece cair nesta última categoria. Tem havido uma distinta falta de coerência em suas exibições. Em relação ao centroavante Dusan Vlahovic, ele tem um talento potencial de ataque geracional. No entanto, ele raramente toca na bola.

Isso pode ser bom no Manchester City, onde o atacante tem uma infinidade de talentos criativos de ataque zumbindo sobre ele e é apenas solicitado a terminar jogadas de ataque bem ensaiadas. Mas, na Juve, Vlahovic é desconectado, deixado operando isolado e parecendo completamente perdido. Assim como muitos de seus companheiros de equipe.

E nada do que Allegri está tentando fazer parece funcionar. Como Romeo Agresti da GOAL escreveu na segunda-feira: "O 4-3-3 não convence, o 3-5-2 não convence, nada convence". Muito menos o treinador, que realmente parece incapaz de influenciar a Juve de qualquer forma positiva.

E tem sido assim por muito tempo. Muitas das atuações da Juve na última temporada foram atrozes, principalmente a decisiva perda em casa para o Villarreal nas últimas oitavas da Liga dos Campeões.

Naquela época, um irado Allegri acusava aqueles que rotulavam a saída como um fracasso de "desonestidade intelectual" - mas era impossível vê-la de outra forma, dada a disparidade entre os recursos respectivos dos dois lados.

Também é impossível ver o segundo momento de Allegri na Juve como algo que não seja uma bagunça, ou um "desastre sem fim", como a Gazzetta dello Sport nomeou.

Ele foi feito para restaurar a ordem, para devolver a Velha Senhora aos caminhos da vitória, mas na última temporada o clube não conseguiu ganhar um troféu pela primeira vez desde 2010/11. Pior ainda, o futebol tem sido horrivelmente pragmático, genuinamente difícil de ser observado às vezes.

Allegri sempre insistiu que ele está totalmente desinteressado em sua equipe ganhando quaisquer "concursos de beleza", mas sua Juve não é apenas "feia", é também embaraçosamente ineficaz. Eles jogam uma forma de catenaccio (modo defensivo de jogo), mesmo contra um adversário inferior, e a abordagem moderna de pressionar parece um conceito estrangeiro - ou talvez proibido - para os jogadores.

Mesmo em um clube onde "vencer é a única coisa que conta", os torcedores e a imprensa pró-Juve se voltaram contra o treinador e seu estilo de jogo ultrapassado. Somente na última semana, a Tuttosport declarou que a "Juve-Allegri basta", e implorou que ele "fizesse os torcedores se divertirem também", depois que a Toscana riu da conversa sobre ele ter sido dispensado.

Enquanto isso, um determinado fã pôde ser ouvido na transmissão ao vivo do jogo de Monza pela TV, gritando repetidamente: "Vai tomar no c*, Allegri!".

Mas ele não o fará, principalmente porque seu salário bruto de 13 milhões de euros (cerca de R$ 67 milhões) por ano de contrato vai até 2025. E é pouco provável que a Juve o demita pela mesma razão. De fato, quando um fã gritou na semana passada para Maurizio Arrivabene demitir Allegri, o CEO respondeu: "Então você vai pagar por quem vir em seguida?".

Foi uma tentativa de humor, é claro, mas há um elemento de verdade em cada boa piada e não há como negar que a Juve, com dinheiro em caixa, lutaria para juntar o dinheiro para contratar um substituto de primeira classe para Allegri agora mesmo, dada sua rescisão, que lhes custaria uma pequena fortuna (aproximadamente R$ 186 milhões, segundo os cálculos de Calcio e Finanza).

O empresário Maurizio Arrivabene insistiu, antes do jogo com o Monza, que seria "loucura" demitir Allegri. Mas, nesta fase, eles podem realmente se dar ao luxo de não o fazer? A temporada da Juve já está em perigo de ser desvendada.

A entrevista de Allegri com o Corriere, que ele tentou passar como uma "conversa" com um amigo jornalista, apanhou o clube completamente de surpresa, gerando rumores de uma multa, enquanto o Gazzetta afirmou que ela caiu como um balão de chumbo no vestiário.

Mas o presidente da Juve, Andrea Agnelli, se encostou em um canto. A ideia de trazer Allegri de volta foi, em grande parte, dele. Não é segredo que Pavel Nedved não se dá bem com o treinador, supostamente desempenhando um papel fundamental em sua partida em 2019, e o tcheco é alegadamente a favor da demissão imediata de Allegri.

Entretanto, é dito que Arrivabene só é a favor de uma mudança de técnico se um substituto de baixo custo puder ser encontrado. No entanto, eles já deixaram tarde demais para mudar para Roberto De Zerbi, que acaba de ser nomeado como novo chefe do Brighton, da Inglaterra.

Consequentemente, fala-se agora em mudar para Paolo Montero. Mais uma vez, porém, Agnelli está relutante em cometer o mesmo erro que cometeu ao nomear o treinador Andrea Pirlo, por ser novato na profissão.

Espera-se que a Juve continue com Allegri, na esperança de que ele provoque uma reviravolta imediata, após a pausa internacional, e garanta que quando Pogba e Chiesa voltarem após a Copa do Mundo, a equipe estará em condições bem melhores.

No entanto, o medo muito real e compreensível é que as coisas piorem antes de melhorarem. Ou talvez que as coisas não melhorem enquanto Allegri permanecer no leme. Na verdade, a Juve não parece apenas mentalmente frágil neste momento, ela também parece fisicamente fraca, com seus jogadores não apenas parecendo lentos em campo, mas também preocupantemente suscetíveis a problemas musculares.

Os treinamentos de Allegri e o trabalho de seus treinadores se tornaram um importante ponto de discussão desde a partida de Matthijs de Ligt para o Bayern de Munique em agosto, com o defensor holandês alegadamente dizendo a seu novo chefe, Julian Nagelsmann, que seu primeiro treinamento na Baviera foi o mais duro que ele teve em quatro anos.

Portanto, é significativo que nos últimos dias a Juve tenha dado a Giovanni Andreini, o chefe de desempenho do clube, mais voz na análise e gestão da força e do trabalho de condicionamento da equipe. Não é surpreendente que Agnelli esteja interessado em encontrar soluções alternativas para as enfermidades da Juve. Demitir o Allegri não seria apenas caro, seria extremamente embaraçoso.

Agnelli admitiu efetivamente, recontratando Allegri, que havia cometido um erro ao abandoná-lo em primeiro lugar para tentar implementar uma abordagem mais aventureira e esteticamente mais agradável, primeiro com Maurizio Sarri e depois com Pirlo.

Será que agora ele admitirá realmente que cometeu um erro ainda maior ao trazê-lo de volta? Ele corre o risco de parecer não ter ideia do que está fazendo, e é exatamente por isso que a lenda da Juve, Marco Tardelli, acredita que o trabalho do treinador é seguro.

"Allegri em risco?", disse à RAI. "Não, porque se ele for, aqueles que o escolheram também terão que ir".

No entanto, há muitos apoiadores que gostariam que houvesse uma mudança no topo. Alguns acham que está na hora de John Elkann, o CEO da Exor, empresa matriz da Juve, intervir e finalizar a presidência de Agnelli.

Certamente, a reputação de Agnelli como um astuto administrador levou uma pancada nos últimos quatro anos, mesmo descontando sua humilhante tentativa fracassada de lançar uma Super Liga Europeia, que enfureceu muitos de seus colegas da Série A.

Beppe Marotta foi marginalizado e permitido ingressar - e reviver - na Inter, o projeto Cristiano Ronaldo provou ser um fracasso abjeto, a instabilidade financeira do clube foi brutalmente exposta pela pandemia, os torcedores foram enfurecidos e alienados pelo preço dos ingressos, péssimas contratações se seguiram, e parece não haver mais um plano claro em vigor.

Na verdade, o pensamento da Juve se tornou horrivelmente confuso. Consequentemente, eles passaram de uma era de dominação doméstica sem precedentes - que também contou com duas participações na final da Liga dos Campeões - para uma crise institucional completa.

Como resultado, rolaram cabeças, incluindo a de Fabio Paratici, que havia essencialmente assumido o lugar de Marotta como CEO. Mas o papel de Agnelli no dramático declínio da Juve nos últimos anos está agora finalmente sob intensa análise.

É imperativo que ele assuma alguma responsabilidade pela bagunça em que o clube agora se encontra - ou, no mínimo, que aborde publicamente a situação. Di María escreveu no domingo: "Eu sou um profissional, mas também um ser humano que comete erros e pode reconhecê-los".

Agnelli, simplesmente, tem que fazer o mesmo. Ele precisa aceitar que trazer Allegri de volta foi uma decisão terrível - e agir para retificá-la. Nesta fase, parece que a única esperança do presidente de salvar seu emprego é despedir Allegri da Juventus.