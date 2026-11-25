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Massimiliano Allegri elogiou o Napoli, desfalcado, por ter feito algo “muito bem pela primeira vez” no emocionante empate por 2 a 2 com o Manchester City pela Champions League. Mesmo sem 11 jogadores, os visitantes ficaram duas vezes à frente no placar no Etihad Stadium e saíram com um gosto amargo enquanto lutam para manter vivas suas ambições europeias.

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Napoli empata com o Manchester City apesar da crise de desfalques

Allegri reconheceu que o Napoli fez algo “muito bem pela primeira vez” ao conquistar, mesmo desfalcado, um emocionante empate por 2 a 2 com o City pela Champions League . O Napoli viajou ao Etihad Stadium temendo o pior em meio a uma grave crise de desfalques: 11 jogadores estavam ausentes por problemas físicos, suspensões ou por não constarem da lista de inscritos na Champions League.

Em vez de sucumbir diante do time de Enzo Maresca, o Napoli ficou duas vezes à frente no placar, com Rasmus Hojlund e Noa Lang. No entanto, Ayyoub Bouaddi e um chute cruzado de Rayan Cherki recolocaram o City na partida, e os dois times dividiram os pontos.

Allegri exalta evolução defensiva no Etihad

Em entrevista à Sky Sport Italia após o apito final, Allegri destacou a disciplina tática de seu time sem a bola como o principal ponto positivo de uma noite desgastante em Manchester.

“Foi um jogo muito difícil. Os jogadores foram bem e, obviamente, houve momentos em que tivemos de suportar a pressão, mas, pela primeira vez, fomos realmente bem sem a bola para desacelerar o Manchester City”, disse Allegri.

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“Eles foram muito bem nisso. Foi um empate merecido. No fim, saímos daqui com um gosto amargo, mas disse aos jogadores que confiança e coragem são necessárias na Europa, porque há espaços para jogar. Depois disso, precisamos nos preparar da melhor maneira para enfrentar o Sassuolo. O jogo de hoje foi um bom treino, sobretudo para a nossa defesa.”

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Napoli lamenta chances perdidas mesmo com banco desfalcado

Sair do Etihad Stadium com lamentações é uma demonstração notável da capacidade de reação do Napoli, já que Allegri quase não tinha opções no banco de reservas. Ainda assim, o treinador identificou situações em que seu time poderia ter aproveitado a linha defensiva adiantada do City.

“Devemos ficar felizes com o ponto, que é o mais importante, mas também com a atuação”, explicou o treinador. “Houve momentos em que deveríamos ter aproveitado melhor a linha alta deles e tivemos algumas boas oportunidades, mas enfrentamos um adversário muito forte. Os jogadores se dedicaram de forma brilhante.”

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O empate pouco altera, por enquanto, a classificação da fase de liga da Champions League. O Napoli está em 27º lugar, com quatro pontos em cinco jogos, fora das vagas para os playoffs do mata-mata apenas pelo saldo de gols. O City ocupa a sexta posição, com dez pontos.

Confrontos importantes nos campeonatos nacionais aguardam os dois times

Agora, os dois clubes voltam suas atenções aos campeonatos nacionais. O Napoli retorna à Serie A no domingo para enfrentar o Sassuolo. Já o time de Maresca precisa se recuperar rapidamente para um confronto decisivo com o Arsenal pela Premier League.