Allegri diz que faixa de capitão deu confiança a Cristiano Ronaldo

Treinador confirmou o atacante para o confronto contra a Roma, neste sábado(22)

Depois da vitória da Juventus no derby de Turim, Massimiliano Allegri confirmou que pouparia Cristiano Ronaldo em um dos próximos jogos da Juventus. No entanto, o treinador confirmou a participação do português no confronto contra a Roma.

Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira(21), o comandante revelou também que CR7 ficou mais confiante após receber a faixa de capitão da equipe.



(Foto: Getty Images)

"Ronaldo joga amanhã. Ele cresceu muito, especialmente depois de pegar a braçadeira de capitão. Depois, faltam duas partidas e vamos decidir quando vou deixá-lo de fora para descansar".

Líder do Campeonato Italiano, a Juventus encara a Roma nesta sábado(22), às 15h30 de Brasília. Todos os detalhes da partida você acompanha aqui na Goal.com e no DAZN.