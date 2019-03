Allegri despista sobre futuro no comando da Juve: "Presidente vai decidir"

Com futuro incerto na Juventus, Allegri busca se consolidar na liderança da Serie A junto ao elenco italiano

Líder da Serie A com um aproveitamento de 92%, a Juventus segue invicta na competição e, muito disso, se deve ao treinador Massimiliano Allegri. Porém, em entrevista coletiva realizada neste sábado (02), o comandante disse não saber qual será o futuro no cargo da equipe italiana.

Questionado sobre a permanência na Juve, Allegri respondeu: “Eu vou ter que falar com o presidente: vamos decidir o que fazer, sem qualquer problema”.

Desde 2014 à frente da Velha Senhora, Allegri venceu todos os Campeonatos Italianos que disputou. Favorito nesta edição, o treinador terá junto ao elenco um adversário direto na briga pelo título, o segundo colocado, Napoli.

De olho na ponta da tabela, o time napolitano não pretende facilitar a vida de Cristiano Ronaldo e cia. Com isso, Alleri aproveitou para destacar a dificuldade do clássico: “Vai ser um jogo importante para o time. Nós vamos estar jogando uma grande partida em uma grande noite para a Serie A. Não vai ser um jogo apertado, vai ser diferente dos encontros anteriores”.

Por fim, Massimiliano Allegri confirmou a presença de CR7 no duelo que será disputado neste domingo (03), às 16h30, no Estádio San Paolo: “Ele está ok e vai jogar amanhã”.