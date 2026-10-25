Quanto às declarações de Massimiliano Allegri durante e depois da partida Roma-Napoli de ontem à noite no estádio Maradona, segundo apurou a LaPresse junto a fontes qualificadas, elas estariam registradas no relatório elaborado pelos inspetores da Procuradoria Federal presentes ontem à beira do campo e encaminhadas ao juiz desportivo para avaliação.





O técnico do Napoli primeiro teve um acesso de raiva contra o quarto árbitro Sacchi e o árbitro D'Amato após uma falta não marcada no gol do 3 a 3 da Roma, reação que causou sua expulsão. Depois, veio a frase dita após a entrevista coletiva nas dependências do estádio: "No ano passado, colocaram a Champions no bolso de vocês". Allegri corre o risco de receber uma punição que vai de uma simples multa a uma ou mais partidas de suspensão.





A Procuradoria da FIGC pode esperar a decisão do juiz desportivo antes de agir oficialmente, mas os dois procedimentos seguem separados. Se o juiz desportivo se pronunciar sobre a suspensão e a multa pelo cartão vermelho recebido em campo, o órgão de investigação da federação se concentrará nas declarações feitas no túnel dos vestiários. Essa atuação em duas frentes pode aumentar consideravelmente a punição total do técnico do Napoli, que poderia enfrentar uma suspensão bem mais longa do que o previsto.







