Allan recebe mensagem clara de Gattuso no Napoli: é preciso treinar "pra valer"

O volante brasileiro, afastado das partidas do clube italiano, recebeu um puxão de orelha de seu treinador em entrevista

Depois de ser derrotado em casa pelo Lecce, equipe que briga contra o rebaixamento, o voltou a vencer pela neste domingo e chegou até a oitava colocação, mesmo sem um de seus principais jogadores: Allan, que nem foi relacionado para a partida. O brasileiro, no entanto, não estava machucado ou suspenso, e ficou de fora por opção técnica de Gattuso.

A razão? Desempenho insuficiente em treinos.

Gattuso, sempre elogiado por sua raça dentro dos gramados, admitiu não ter ficado tão impressionado com a dedicação de Allan nos treinamentos. Para um atleta "sanguíneo" como o italiano, apelidado de "rosnado" pela torcida do , ver um jogador que não demonstra vontade em treinar acabou o fazendo tirar o brasileiro da equipe titular.

Seu substituto, Diego Demme, vem tendo uma boa sequência de partidas e tornando o caminho para Allan retornar ao time titular ainda mais complicado.

Em entrevista, o treinador destacou que confia no potencial do atleta, mas que precisa ver uma melhora em seus treinamentos antes de Allan voltar ao time titular do Napoli. Com a nova formação, sem o brasileiro e sem Lozano, no entanto, o clube italiano parece ter subido de produção: já são cinco vitórias em seis jogos, depois da mudança.

"Amanhã é outro dia, ele não guarda rancor e eu serei o primeiro a aplaudi-lo. Mas você tem que treinar com mais vontade. O importante é que, no treinamento, eu preciso ver um senso de responsabilidade, antes dele voltar ao time titular." declarou Gattuso depois da partida.

Sem Allan ou com Allan, o Napoli retorna aos gramados nesta sexta-feira (21), diante do Brescia, longe de seus domínios, pela Serie A italiana, enquanto se prepara para a partida da temporada: o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o , dentro do San Paolo.