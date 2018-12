PSG mira Allan e pode fazer proposta pelo brasileiro nesta janela

Jogador impressionou Thomas Tuchel nos confrontos contra o Napoli pela Champions League

Depois de impressionar na estreia pela Seleção Brasileira, o meio-campista Allan chamou à atenção do mundo e já tem clubes de olho no jogador. Segundo o Corriere dello Sport, da Itália, o PSG se mostrou interessado no brasileiro, que seria o principal alvo do clube para substitutir Adrien Rabiot.

O clube francês já teria até iniciado as conversas com o Napoli para contar com Allan a partir de janeiro, na janela de inverno. O atleta teria sido um pedido especial do treinador Thomas Tuchel, que se impressionou com o jogador nos confrontos da Champions League.



No entanto, o Napoli não pretende facilitar para o PSG, uma vez que o brasileiro é um dos principais jogadores da equipe. Por sua vez, o time de Paris estaria disposto a desembolsar 50 milhões de euros pelo meia.

Além do PSG, clubes como Manchester City e Bayern de Munique também já estaria de olho na contratação do brasileiro, que tem tudo para se firmar no elenco que via disputar a Copa América, em 2019.