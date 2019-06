Allan “de Ancelotti” é o equilíbrio defensivo para o novo Brasil de Tite

O jogador foi um dos que mais atuou ao lado de Arthur e passou a desempenhar papel mais defensivo... exatamente como Tite deseja

Tite surpreendeu ao confirmar Allan na vaga do suspenso Casemiro para o jogo desta quinta (27) contra o , pelas quartas de final da . Justificou a escolha pela condição física de Fernandinho, que se recupera de um problema no joelho, e inclusive disse o que esperava do meio-campista do : ser o primeiro volante, liberando Arthur para subir mais ao campo de ataque.

Foi também a instrução dada pelo treinador quando colocou o atleta de 28 anos na vaga de Casemiro, no segundo tempo da goleada por 5 a 0 sobre o , na última rodada da fase de grupos desta Copa América. Com o jogo já resolvido, Tite aproveitou para testar Allan na vaga de seu titular incontestável - que tem esta característica mais defensiva.

Era mais do que necessário: naquela altura o comandante já sabia que não contaria com o seu camisa 5 contra os paraguaios e Fernandinho sequer estava no banco.

Acima de tudo, era algo necessário porque nos quatro jogos anteriores em que defendeu a seleção brasileira Allan não fez tanto esta função de primeiro volante. Desempenhava a parte da marcação, mas também chegava na frente quase tanto quanto Arthur dentro de desenhos ligeiramente diferentes em relação ao 4-2-3-1 atual. Foram duas exceções: no amistoso contra a , onde foi titular e atuou um pouco mais recuado depois que Arthur entrou justamente no lugar de Casemiro, e na goleada do último sábado contra o Peru.

Ou seja: na função em que será escalado por Tite, não chegou a completar um jogo inteiro de parceria ao lado de Arthur. De qualquer forma, conhece mais o barcelonista do que Fernandinho. Tanto Arthur quanto Allan receberam chances no pós-Mundial de 2018, marcado pela ausência do veterano do – que ainda repensava a sua continuidade na seleção após os acontecimentos posteriores à eliminação para a na .

Dentre os cinco jogos que disputou pelo , todos sob o comando de Tite, Allan esteve ao lado de Arthur em quatro [amistosos contra , , República Tcheca e o Peru na Copa América] e fez o papel de primeiro homem de meio-campo nos últimos dois.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

"Fernandinho ia jogar em suas condições normais e naturais. Não estava nas suas condições, inclusive contra a República Tcheca jogou Allan e Arthur”, explicou Tite em sua entrevista coletiva.

Tite explicou que uma das razões que mais lhe dá confiança em sua escolha é o bom rendimento do jogador do Napoli em um 4-2-3-1 atuando ao lado de um outro meio-campista que fica mais solto. Inclusive citou a mudança de característica pela qual o carioca passou em seu clube: sob o comando de Maurizio Sarri, ficava mais solto enquanto Jorginho ditava o ritmo à frente da linha de zagueiros; com a saída tanto de Sarri quanto de Jorginho, passou a ficar mais preso à defesa. Os números de desarme aumentaram sob o comando de Ancelotti e os de gols e assistências diminuíram, embora ainda demonstrem bastante o equilíbrio citado por Tite.

Allan/Napoli Jogos Rebatidas Desarmes Assists Gols Ancelotti 18-19 47 28 106 3 1 Sarri 17-18 50 16 81 5 4

“Agora com Ancelotti joga com dupla de volantes e faz jogador mais posicional e deixa Hamsik sair mais, que está mais para o Arthur nessa posição", lembrou o treinador do Brasil. Dentro da ideia de equilíbrio e de certa forma oficializando a nova organização tática que já vinha aparecendo nos últimos jogos, Tite espera que desta vez o seu substituto de Casemiro consiga ajudar a equipe a sair vitoriosa em uma situação de pressão. E, ao mesmo tempo, agradece a mudança de característica que Carlo Ancelotti – um de seus espelhos - ajudou a fazer com a sua nova aposta: Allan segue com a qualidade para chegar à frente quando necessário, mas evoluiu defensivamente.