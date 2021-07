All or Nothing: Arsenal - como assistir ao documentário Amazon Prime Video?

Veja como assistir ao documentário do clube inglês, que será gravado na próxima temporada pela plataforma, e tem data de estreia apenas em 2022

Depois de Manchester City e Tottenham, o Arsenal é o próximo clube inglês que participará da série All or Nothing da Amazon, que tem data prevista para estrear em 2022, e estará disponível no Prime Video.

A série terá câmeras nos bastidores do Emirates Stadium durante a temporada 2021/22. A ideia é que os torcedores assistam a vários momentos vividos dentro do clube de uma maneira mais intimista e seguindo os jogadores fora dos gramados.

“Estamos ansiosos para dar aos nossos fãs ao redor do mundo uma visão única de como trabalhamos no dia a dia. Temos um dos maiores seguidores globais no jogo e uma coisa consistente que ouvimos dos fãs é o desejo de ver mais sobre o que acontece a portas fechadas no clube”, disse Mark Gonnella, diretor de mídia e comunicação do Arsenal.

"O All or Nothing dará aos nossos fãs e amantes do esporte a oportunidade de aprender mais sobre o que torna o Arsenal um clube tão especial, nossa história repleta de troféus e nossas ambições de sucesso futuro.", completou.

O que é "All or Nothing"?

All or Nothing é uma série de documentários sobre o funcionamento interno de vários clubes de futebol de alto nível.

Os times anteriores que já participaram incluem o rival do Arsenal no norte de Londres, Tottenham, o atual campeão da Premier League, Manchester City, e os gigantes europeus Juventus e Bayern de Munique.

A série começou em 2015 com a cobertura de times da NFL nos Estados Unidos, mas se expandiu para o futebol europeu à medida que a Amazon aumentava sua cobertura, incluindo direitos de transmissão ao vivo da Premier League no Amazon Prime.

O que os fãs verão no documentário?

A Amazon confirmou que o programa terá acesso a todas as áreas do Emirates Stadium e do campo de treinamento do Arsenal, e também acompanhará o time fora do campo para examinar como eles lidam no seu dia a dia.

A próxima temporada promete ser incomum para o Arsenal, já que 2021/ 22 é a primeira em 25 anos em que não jogará nas competições europeias, tendo terminado em oitavo lugar na última temporada da Premier League.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, será responsável por levar o clube de volta ao topo - e agora ele fará isso com as câmeras sempre olhando.

Como assistir ao Amazon Prime?

