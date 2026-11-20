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Daniel Farke recebeu boas notícias sobre a condição física do elenco enquanto o Leeds United se prepara para voltar a jogar pela Premier League contra o Chelsea neste fim de semana. O técnico alemão confirmou que vários jogadores importantes passaram pela pausa para as seleções sem problemas e reforçarão o grupo para a viagem a Stamford Bridge.

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Farke revela surpresa positiva sobre a condição de Gudmundsson

O técnico do Leeds manifestou alívio depois que Gabriel Gudmundsson voltou sem lesões dos compromissos com sua seleção. O ala de 27 anos havia gerado grande preocupação na comissão técnica após ser substituído no intervalo da recente vitória sobre o Tottenham Hotspur. Apesar do receio de um problema muscular, o defensor jogou bastante pela Suécia e ajudou a equipe a conquistar o acesso na Liga das Nações. Sua disponibilidade é um grande reforço para a viagem a Londres, especialmente pela capacidade de contribuir tanto na defesa quanto no ataque.

"Uma surpresa positiva", disse Farke ao site oficial do clube. "Fiquei um pouco preocupado no começo, mas está tudo bem. Parece ter sido apenas um problema neural, sem lesão na parte posterior da coxa nem nada do tipo. Fiquei feliz por ele ter passado por isso e, depois, [o segundo jogo contra a Polônia] foi mais ou menos um amistoso para eles. Ele foi poupado na segunda partida. Também gostei muito disso, para ser sincero. Então são, sem dúvida, boas notícias para nós, e ele já voltou a treinar hoje."

Trio reforça o Leeds para a viagem a Stamford Bridge

Além de Gudmundsson, o Leeds viu outros jogadores importantes recuperarem plenamente a condição física. Anton Stach e Noah Okafor completaram uma semana inteira de treinos, um avanço significativo em suas respectivas recuperações. Para completar as boas notícias, Dominic Calvert-Lewin também voltou a treinar após seus compromissos com a seleção da Inglaterra. O atacante não relatou nenhum problema depois de defender a seleção, garantindo que Farke tenha à disposição sua principal referência no ataque para enfrentar a equipe de Xabi Alonso.

"Ele [Stach] voltou a treinar durante uma semana inteira. Hoje e na semana passada, ainda houve um pouco de integração aos treinos e um pouco de trabalho individual de recuperação. Foi parecido com Noah [Okafor], então os dois tiveram uma semana completa de treinos, o que foi muito benéfico. Dominic [Calvert-Lewin] também voltou a treinar desde que retornou dos compromissos com a Inglaterra, sem problemas. São, sem dúvida, boas notícias", explicou.

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Farke quer manter James Trafford com os pés no chão

Embora as atualizações sobre a condição física do elenco fossem o foco principal, Farke também falou sobre a crescente valorização do goleiro James Trafford. O jovem recebeu muitos elogios após uma série de atuações decisivas, incluindo uma exibição de destaque contra a Espanha. No entanto, Farke está determinado a impedir que Trafford se empolgue com a repentina atenção da imprensa por suas atuações com a seleção.

"Desde que voltou e todo mundo começou a elogiá-lo, ele só levou bronca de mim", brincou Farke. "Faço isso para garantir que, como jovem, ele continue humilde e com os pés no chão, porque todos os comentaristas, o país inteiro, todo mundo está elogiando-o agora. Já falei muito sobre como ele é extraordinário para nós. Ele tem um potencial inacreditável, mas, mais uma vez, precisa demonstrá-lo com regularidade ao longo de uma temporada inteira."

Repercussão repentina das atuações pela seleção

Farke minimizou a repentina euforia em torno das atuações de seu jogador do Leeds United pela seleção e afirmou que revelar talentos de alto nível faz parte do DNA do clube. O técnico do Leeds não se mostrou impressionado com a atenção mundial e deixou claro que o destaque de um jogador de Elland Road no cenário internacional não deveria surpreender o mundo do futebol. "Todo mundo está surpreso agora porque um jogador do Leeds United também está brilhando por seu país", concluiu.