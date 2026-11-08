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Nick Woltemade alcançou uma estreia há muito esperada pela Juventus no jogo do Campeonato Italiano contra a Fiorentina (2 a 2), na noite de domingo.

O atacante da seleção alemã marcou aos 32 minutos para empatar a partida em 1 a 1 e fez, assim, seu primeiro gol na Série A em nove jogos.

O ex-jogador do Eintracht Frankfurt Randal Kolo Muani preparou o gol de Woltemade com uma grande jogada individual. O atacante, que passou por Werder Bremen e Stuttgart, recebeu o passe de Kolo Muani e finalizou com inteligência, sem dar chances ao goleiro, de dez metros de distância.

Woltemade é substituído cabisbaixo apesar do primeiro gol no campeonato

O gol foi importante não só para Woltemade, mas também para a Juve. Afinal, o time de Turim havia saído atrás do placar em Florença: Mateo Pellegrino marcou após um escanteio e colocou os donos da casa em vantagem logo aos 4 minutos. Para a frustração de Woltemade e companhia, a equipe também entrou desligada no segundo tempo. Aos 54 minutos, Alieu Njie fez 2 a 1 para a Fiorentina.

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Woltemade deixou o campo cabisbaixo ao ser substituído pouco depois. Aos 57 minutos, Edon Zhegrova entrou no lugar do alemão de 24 anos. Mais tarde, a Juventus voltou a empatar: o zagueiro Bremer cabeceou para fazer 2 a 2 após um escanteio (66').

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O placar permaneceu empatado até o fim. Apesar de uma reta final turbulenta, não houve mais gols. Para a Juve, o empate foi pouco: a maior campeã da Itália segue apenas na sétima posição, e a distância para o grupo da frente aumentou. A líder Lazio já abriu 11 pontos de vantagem.

Nick Woltemade não é convocado para a seleção alemã após início difícil na Juventus

Emprestado pelo Newcastle United à Juventus desde o início de setembro, Woltemade teve um começo difícil na Itália e é frequentemente criticado. As atuações irregulares das últimas semanas também lhe custaram, por ora, a vaga na seleção alemã: o técnico Jürgen Klopp não o convocou para os próximos jogos da seleção em novembro, na Sérvia e contra a Holanda.

Getty Images

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Klopp, porém, procurou encorajar Woltemade, dizendo que ele está "no caminho certo. Falta-lhe um pouco mais de perigo real de gol. A construção e a continuidade das jogadas estão lá. Por isso, é claro que nenhuma porta está fechada. Foi uma decisão difícil para nós, mas às vezes a forma pesa mais do que todo o resto", afirmou Klopp.

Embora tenha marcado pela primeira vez na Série A na noite de domingo, Woltemade já havia balançado as redes várias vezes pela Juve em outra competição. O jogador, que soma 14 partidas pela seleção alemã, já fez três gols e deu duas assistências em quatro jogos pela Liga Europa nesta temporada.