Com uma finalização precisa, o capitão dos suábios abriu o placar aos 29 minutos, após bela jogada e assistência de Angelo Stiller. Com o gol, Undav também se tornou, segundo a Opta, o jogador alemão com mais participações em gols nas fases principais de competições europeias desde a temporada passada.

Nesse período, o jogador de 30 anos participou de 12 gols, com quatro gols marcados e oito assistências. Ele já havia dado duas assistências na vitória do VfB por 3 a 1 sobre o Viking Stavanger na estreia. Assim, somou nove participações em gols na Europa League na temporada passada, quando o Stuttgart avançou até as oitavas de final e acabou eliminado pelo FC Porto.

O gol também foi um alívio para Undav, que até então não havia marcado em nenhuma das três competições. Embora o atacante tenha começado a temporada com problemas no tendão de Aquiles, recebeu críticas por algumas atuações infelizes. Em setembro, o novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, também não o incluiu em sua lista ampliada de convocados.

Deniz Undav se destacou na Copa do Mundo e pelo VfB Stuttgart

Undav havia marcado três gols em quatro jogos pela seleção alemã na Copa do Mundo, sendo um dos poucos destaques positivos da equipe. Pelo VfB, registrou 25 gols e 14 assistências antes de assumir a braçadeira de capitão de Atakan Karazor no início da nova temporada.

O técnico Sebastian Hoeneß, por sua vez, sempre apoiou Undav. "Na minha opinião, quem começa a explicar Undav pelas estatísticas já perdeu", disse antes da estreia na Champions League.

O VfB venceu por 3 a 0 e começou de forma perfeita sua campanha na principal competição europeia. Um gol contra de Sandro Cruz após cruzamento de Josha Vagnoman, aos 65 minutos, e um gol de Ermedin Demirovic, aos 90, completaram o placar para o Stuttgart.

VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß faz cinco mudanças

Após o jogo em Paderborn, vencido por 2 a 0, Hoeneß fez cinco mudanças, inclusive no gol: Dennis Seimen, que havia estreado recentemente na Bundesliga após uma longa lesão, deu lugar a Fabian Bredlow. "Dennis está voltando de uma lesão que durou quatro meses", explicou Hoeneß sobre a troca de goleiros.

Bredlow teve pouco trabalho no início, já que o VfB dominava claramente a partida. Ramon Hendriks, aos 15 minutos, e Undav, aos 24, desperdiçaram as primeiras chances, até que o capitão contou com um pouco de sorte em um chute levemente desviado para fazer 1 a 0. Pouco depois, Josha Vagnoman quase marcou o segundo em uma finalização que acertou o travessão. Na sequência, Dominik Takac evitou que a desvantagem fosse maior antes do intervalo.

Na volta do intervalo, o Bratislava, treinado pelo ex-jogador de classe mundial Yaya Toure, melhorou. Sandro Cruz acertou o travessão aos 61 minutos. O VfB passou por um breve momento de dificuldade, mas foi recompensado quando Cruz desviou sem querer um cruzamento forte de Vagnoman. Demirovic, que havia marcado três gols contra o Stavanger, balançou a rede de cabeça perto do fim.



