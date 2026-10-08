Alívio ou agravamento da crise? Presidente da Federação Portuguesa define sua posição sobre o comunicado explosivo de Cristiano

Uma reportagem revelou a visão do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, sobre o comunicado de Cristiano Ronaldo, no qual ele denunciou o fato de o técnico da seleção, Jorge Jesus, ter quebrado sua promessa duas vezes, o que o levou a deixar o centro de treinamentos da equipe na Dinamarca.

O jogador pediu desculpas ao povo português e aos seus companheiros, e o capitão de Portugal afirmou que essa postura "é considerada uma circunstância agravante" e que seu comportamento "deve ser avaliado e punido".

De acordo com o jornal "Record", Ronaldo poderá ser punido amanhã, na reunião do Conselho de Disciplina - Secção Não Profissional, quando será definida a pena, levando em conta a confissão do craque, e o período de suspensão poderá ser reduzido pela metade, conforme determina o regulamento. Ou seja, o teto máximo de suspensão de seis meses passaria a ser de três meses, e o mínimo de um mês passaria a ser de 15 dias.

Cristiano Ronaldo manifestou abertamente seu desejo de retornar à seleção portuguesa e, nesse sentido, Pedro Proença demonstrou confiança na possibilidade de conciliar o jogador e o treinador, o que permitiria a Ronaldo voltar à equipe em março para disputar as finais da Liga das Nações da Uefa, após a resolução do desentendimento.

Jorge Jesus respondeu de forma breve ao comunicado de Ronaldo, dizendo: "Vou à Federação para trabalhar e pensar na equipe e na seleção nacional", sem fazer mais comentários.

Proença optou pelo silêncio para apaziguar os ânimos e evitar maiores complicações, convicto de que o caminho diplomático facilitará a reconciliação.