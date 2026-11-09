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O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, expressou orgulho pela resiliência do elenco após a vitória convincente por 2 a 0 sobre o Como no San Siro. O treinador admitiu sentir alívio por ter superado uma sequência desgastante de nove partidas em apenas 27 dias.

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Superando uma sequência implacável de jogos

Chivu fez uma avaliação franca da condição física de sua equipe após uma sequência exigente de partidas. A Inter conquistou três pontos importantes no domingo e segue firme na disputa pelas primeiras posições da Serie A. O resultado trouxe um alívio necessário para um elenco que foi levado ao limite no último mês. O treinador admitiu que, embora o desempenho tenha oscilado, o principal objetivo era simplesmente atravessar essa maratona e continuar competitivo em todas as competições.

Ao refletir sobre o período desgastante, Chivu destacou a quantidade de jogos disputados por seus jogadores. "Eu começaria mencionando o fato de que tivemos nove jogos em 27 dias, o que consumiu muita energia e trouxe muitos altos e baixos. Sempre queremos tentar melhorar, mas às vezes é preciso engolir o orgulho, trabalhar duro e se preparar com a mentalidade certa para os próximos jogos", explicou à Sky Sport Italia.

Disciplina tática garante a vitória

A vitória sobre o Como começou a ser construída em um início fulminante, com a equipe da casa abrindo uma vantagem expressiva logo no começo da partida. A precisão no terço final permitiu à Inter ditar o ritmo e, aos poucos, reduzir a intensidade do jogo. Chivu ficou particularmente satisfeito com a forma como os jogadores executaram suas instruções táticas desde o apito inicial em San Siro.

"Hoje, aumentamos o ritmo e a intensidade, e nossa preparação nos ajudou em termos de qualidade e pressão. Jogamos como equipe. Fomos bem no primeiro tempo sob todos os aspectos e, depois, às vezes é preciso saber administrar outros momentos da partida. Parabenizo os jogadores, que foram maravilhosos hoje", acrescentou Chivu.

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Superando a decepção no dérbi

Para a Inter, a vitória também serviu para deixar para trás a dolorosa derrota no dérbi contra o Milan. Reagir a um revés de tamanha repercussão era essencial para preservar o ânimo no vestiário. Chivu insistiu que ficar preso aos fracassos anteriores não era uma opção para um clube com as grandes ambições da Inter nesta temporada.

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"Sempre há espaço para melhorar. Não dá para ter tudo sempre e ser perfeito em todas as partidas. É preciso aceitar que a temporada é longa e que há muitos, muitos jogos", afirmou. O treinador elogiou a força mental de seus jogadores: "Perdemos o dérbi, mas tínhamos de seguir em frente. Precisamos remar na mesma direção e continuar nesta temporada importante e ambiciosa."

Foco no esforço defensivo coletivo

Na defesa, a Inter se manteve firme e neutralizou um Como que já mostrou lampejos de qualidade no ataque nesta temporada. Chivu atribuiu aos atacantes o mérito por iniciarem o trabalho defensivo, o que facilitou bastante a vida da linha de quatro defensores. Ao cortar as linhas de passe desde o início, a Inter impediu que o adversário estabelecesse um ritmo constante.

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"Tudo começa com os atacantes. Eles se mantiveram concentrados e tomaram a bola do adversário, chegando ao lugar certo na hora certa com a pressão que fizeram. Sabíamos que precisávamos manter a compactação para fechar as linhas de passe. Sabíamos que o Como prefere atacar a defender. Conseguimos aproveitar o que havíamos planejado para o jogo", concluiu Chivu.