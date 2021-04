Alisson tem ruptura de ligamento confirmada e só volta ao Grêmio no Brasileirão

O ponta saiu lesionado após entrada durante partida contra o La Equidad-COL, pela Copa Sul-Americana

O departamento médico do Grêmio informou no início da tarde desta sexta-feira que o atacante Alisson sofreu uma ruptura do ligamento do tornozelo direito. O jogador se lesionou durante a partida contra o La Equidad-COL, na estreia tricolor na Copa Sul-Americana.

A previsão dos médicos do Grêmio é de que Alisson pare por aproximadamente dois meses para tratamento.

Em 2020, o atacante gremista sofreu lesão semelhante, só que no tornozelo esquerdo, em uma partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O tempo de recuperação foi de quase três meses entre departamento médico e recondicionamento físico.

Com o problema de agora, o atacante Alisson vai ficar de fora da reta final do Campeonato Gaúcho e da fase de grupos da Copa Sul-Americana.