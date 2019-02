Alisson solta a voz e canta músicas da torcida do Liverpool no Youtube; veja

Goleiro conversou com cantor sobre sua temporada nos Reds, a importância dos fãs e tocou uma música sertaneja

Durante conversa com o cantor Jamie Webster, o goleiro Alisson não se intimidou e aproveitou o momento para cantar e tocar músicas da torcida do Liverpool e uma sertaneja. O camisa 13 também falou sobre a importância dos fãs no estádio.

"Quando um jogador quer ir para outra equipe, ele analisa a qualidade do elenco, o treinador, o campeonato e a torcida. Os torcedores são uma grande parte desse time. Quando o time entra em campo, eles podem fazer algo a mais para nos motivar", revelou Alisson.

Sobre a temporada nos Reds, o jogador destacou o rendimento positivo da equipe e reconheceu que o ano pode reservar boas surpresas.

"Nós estamos animados com isso. Estamos fazendo isso pela torcida, pelo treinador e todos envolvidos no projeto. Esse time é diferente", admitiu.

O time de Anfield Road entrará em campo na próxima terça-feira (19), contra o Bayern de Munique, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Champions League.