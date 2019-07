Alisson sente dor e perde treino da seleção para a final; Fernandinho volta

Goleiro da seleção brasileira se queixa de dor, mas não é problema para a final da Copa América 2019, diante do Peru, no Maracanã. Fernandinho volta

A seleção brasileira se prepara para enfrentar o na final da , no domingo (7), no Maracanã. No treino desta quinta-feira (4), a equipe comandada por Tite teve alguns desfalques. Alisson, que se queixou de dor, ficou fora. Fernandinho, por sua vez, está liberado.

O goleiro fez um trabalho de fisioterapia na Granja Comary, em Teresópolis. A ideia é que ele volte às atividades com o restante do grupo nesta sexta (5), em novo treino na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Fernandinho, recuperado de um problema no joelho direito, participa do trabalho ao lado dos demais companheiros. O volante pode retornar ao time titular no fim de semana. Mas o mais provável é que fique entre os reservas.

Filipe Luís ainda é dúvida. O lateral esquerdo também se queixa de dores e ainda não tem presença garantida. Desta forma, o mais provável é que Alex Sandro atue pelo lado da defesa, assim como aconteceu na semifinal contra a , na última terça-feira, no Mineirão.

A Conmebol vetou a utilização do Maracanã para o treinamento no sábado, véspera do confronto.