Alisson revela porque escolheu o Liverpool e rejeitou o Chelsea

Goleiro dos Reds também afirma que sonha em conquistar o título da Champions League

Um dos destaques do Liverpool nesta temporada, Alisson tem justificado o enorme investimento de 62,5 milhões de euros feito nele. O brasileiro tem brilhado no time que está no mata-mata da Champions e lidera a Premier League com quatro pontos de vantagem para o vice-líder Manchester City. No entanto, a história poderia ser diferente.

Alisson, afinal, poderia ter se transferido para outras equipes que tinham interesse nele, como o Chelsea, mas acabou indo para o Liverpool. E o goleiro explicou porque escolheu os Reds.

"Escolhi o Liverpool pelas mesmas razões que fui para a Roma quando saí do Brasil (em 2016): achei que seria a melhor escolha para a minha carreira. O Chelsea havia mudado de treinador (saída de Conte e chegada de Sarri) e não ia jogar a Champions nesta temporada", disse o brasileiro à tradicional revista Four Four Two.

"Também sempre admirei a história do Liverpool, um time com cinco títulos europeus na galeria. Estou trabalhando forte para ganhar o troféu da Champions com os Reds. A vida é lutar pelos sonhos, e eu sonho com um título da Champions", concluiu.