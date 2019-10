Alisson retorna e Liverpool só empata com o United pela Premier League

Goleiro se recuperou de lesão e atuou como titular no Old Trafford, na tarde deste domingo (20). Ele sofreu o primeiro gols desde agosto passado

Alisson voltou a vestir a camiseta do em campo depois de se ausentar das atividades por mais de dois meses. O goleiro brasileiro se recuperou de uma lesão, entrou em campo contra o e atuou por 90 minutos.

O jogador se machucou na primeira rodada da Premier League, na vitória por 4 a 1 sobre o City, em 9 de agosto passado. Na ocasião, ele ficou em campo por 39 minutos e deixou o gramado por causa de um problema clínico na panturrilha direita.

Esta foi a primeira partida do goleiro desde o problema clínico sofrido no início da temporada. Desde então, ele ficou entregue ao departamento médico do clube.

Em campo, Alisson viu o time ter uma sequência de vitórias interrompidas. A equipe tinha uma série de 17 triunfos consecutivos. A última vez que não havia conquistado os três pontos foi em 3 de março de 2019, quando empatou por 0 a 0 com o , pela 29ª rodada da Premier League passada.