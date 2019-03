Alisson recusa comparação com Neuer: "Talvez o melhor da década"

O brasileiro também falou sobre enfrentar Lewandowski e a possibilidade de pênaltis na Champions League

As excelentes exibições por e, agora, fizeram de Alisson um goleiro de . Titular. E nesta quarta-feira (13), o guardião dos Reds terá do outro lado do gramado um de seus maiores exemplos na profissão: Manuel Neuer, campeão mundial pela e paredão sob as traves do de Munique. Em meio à responsabilidade de voltar da Bavária com uma vaga nas quartas de final da , Alisson rechaçou qualquer comparação com o camisa 1 alemão.

“Eu não posso me comparar ao Neuer. Ele é um dos melhores nos últimos dez anos, talvez seja até o melhor. Ganhou tudo e eu estou apenas começando, é uma referência para mim e uma pessoa excelente também. Jogar contra ele é um sonho que vira verdade, não acho que eu posso me comparar a ele”, disse.

Perguntado sobre como se planejou para enfrentar o atacante Robert Lewandowski, o brasileiro do Liverpool garantiu que não fez nada de especial, embora reconheça o poderio do camisa 9: “É como preparamos para enfrentar qualquer jogador. Ele é um grande atacante e, talvez, um dos melhores do mundo. Eu gosto de seu estilo, gosto da forma como ele se movimenta no gramado, então precisamos ficar muito concentrados para tentarmos parar ele e os outros jogadores. Será um grande jogo e estamos preparados para isso”.

"We are prepared for everything tomorrow night." 👊@Alissonbecker on the task at hand for #LFC... — Liverpool FC (@LFC) 12 de março de 2019

Confira, abaixo, outros pontos da entrevista

Ser o melhor goleiro do mundo

“Isso é uma consequência do que nós fazemos em campo. Eu trabalho duro todos os dias nos gramados, sei que tenho que trabalhar duro. Estou em um grande clube, que tem grandes planos e grandes objetivos”.

“Eu preciso assumir a responsabilidade e tomar conta. Para isso, preciso dar o meu melhor, 100% no gramado. Ser o melhor do mundo seria uma consequência disso”.

Retorno de Virgil van Dijk para a zaga

“É muito importante que ele esteja disponível para o segundo jogo. Fabinho jogou bem como zagueiro (na ida), mas não é a mesma coisa. Ele é um grande meio-campista e apenas um bom zagueiro. Se você puder ter os melhores de cada posição é sempre melhor”.

Possibilidade de Pênaltis

“Estamos preparados para o jogo. Sabemos que podem acontecer os pênaltis, então tentaremos voltar com a classificação para a próxima fase. Não sei como serão as coisas, mas estamos preparados para tudo amanhã”.

Trabalhar com o técnico Jurgen Klopp

(Foto: Getty Images)

“Ele é um cara engraçado, mas só fora de campo. Em campo, na hora do trabalho, ele é um cara muito sério e apaixonado por futebol. Dentro de campo ele passa a paixão por mim e pelos meus companheiros de time na partida. É muito bom”.

“É um cara excelente, bom, trata a todos como se fossem seus próprios filhos e todos de forma igual. No vestiário, a comissão, todos. Isso faz dele uma pessoa muito especial”.