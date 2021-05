Alisson "puxa a fila" e seleção brasileira começa a se apresentar na Granja Comary

Equipe de Tite vai iniciar a preparação para os confrontos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

O técnico Tite começa a receber os primeiros jogadores na Granja Comary, centro de treinamento da seleção brasileira, para dar início a preparação para a rodada dupla das Eliminatórias da Copa do Mundo e para a Copa América, que acontece em sequência. E o primeiro a chegar foi Alisson, do Liverpool, que desembarcou na concentração da Canarinho na manhã desta quarta-feira (26). Ainda hoje, o treinador aguarda por Firmino, Richarlison e Douglas Luiz.

Nesta quinta-feira (27), estão programadas as chegadas de Fabinho, Renan Lodi, Alex Sandro, Felipe, Casemiro, Emerson, Marquinhos, Everton, Paquetá, Neymar, Militão, Vinicius Jr. e Danilo. O dia será reservado para avaliações físicas e médicas. Os treinamentos estão previstos para começarem a partir da sexta-feira (28), dia que Fred, do Manchester United, desembarca na Granja.

Confira a data prevista para a chegada dos demais atletas:

30/05 - E. Ribeiro e Gabriel Barbosa

31/05 - Thiago Silva, Weverton e Ederson

01/06 - Gabriel Jesus

Com 12 pontos, o Brasil é o líder das Eliminatórias da Copa do Mundo e tem 100% de aproveitamento na competição. Os argentinos aparecem em segundo lugar, com 10 pontos.