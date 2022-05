Alisson ou Ederson? Júlio César analisa a disputa dos goleiros brasileiros

Muito próximo da Copa do Mundo de 2022, o técnico Tite seleciona os jogadores para as respectivas posições, e para "catar no gol" não restam opções a serem escolhidas. A quase final da Champions entre Manchester City e Liverpool poderia colocar frente a frente, inclusive, uma grande dupla brasileira: Ederson e Alisson.

Porém, entre os dois goleiros, quem é o melhor? O ex-jogador do Brasil e um dos grandes em sua posição, Júlio Cesar, não soube escolher: "Ótima pergunta, vou ficar quieto!", disse à GOAL, em encontro proposto pela empresa Enterprise Rent-A-Car.

O muitas vezes titular da seleção brasileira, no entanto, deu alguns pontos do motivo de agora, diferente de em alguns anos atrás, os goleiros do Brasil serem valorizados pela Europa: "Nos últimos anos, depois de Dida e eu, o pessoal do futebol europeu começou a buscar nossa posição no Brasil como uma posição importante."

"Quando cheguei à Itália, falava-se de Waldir Perez, em 1982 (o qual cometeu uma falha em confronto contra a URSS). Diziam que eu era um exemplo de que os goleiros do Brasil estavam melhorando."

"Eu estava tipo, 'não, o Brasil sempre teve grandes goleiros.' Agora vocês começaram a respeitar nossa posição", relatou, Júlio Cesar.

O ex-goleiro confirma que, se pensar em três grandes goleiros da atualidade, com certeza Alisson e Ederson estarão nessa lista: "Não são apenas esses dois (Alisson e Ederson), mas há muitos outros na Europa. A maioria das pessoas respeita os goleiros brasileiros no futebol agora. Quando se fala em goleiros para a Copa do Mundo, Tite não precisa se preocupar com nenhum desses dois".

Júlio Cesar cita grande favoritismo, inclusive, para a seleção brasileira na Copa do Mundo, não só na posição dos goleiros, mas pelo grande elenco do técnico Tite. "Para mim, o Brasil tem uma boa chance. Não há outras seleções muito mais fortes que o Brasil. Há França e Alemanha, mas o Brasil tem os ingredientes certos para se tornar campeão mundial. Mais importante, a federação manteve Tite e acho que ele é chave do projeto."

"Você não tem muito tempo para apresentar um novo plano em pouco tempo, então quando se fala em seleções, é importante ter consistência para os jogadores conhecerem a metodologia e a filosofia do treinador para saber o que estão pedindo a você", concluiu o ex-jogador.