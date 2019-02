Alisson mira em título da Champions League: "Liverpool está muito motivado"

Goleiro esbanjou confiança nos Reds, que sonham quebrar jejum de 30 anos sem troféu

Em grande forma na temporada, o Liverpool não só sonha com o título da Premier League, como também na Champions League. Há quase 30 anos sem conquistar um título, os Reds buscam quebrar o jejum, com Alisson esbanjando confiança no poder da equipe.

"Estamos empolgados e muito focados. Estamos fazendo isso para os torcedores, para o técnico, para nós e para todos que estão dentro do projeto. Essa equipe é diferente. Eu acho que podemos fazer algo especial aqui. Mas precisamos colocar os pés no chão e continuar trabalhando, trabalhando e trabalhando.", disse o brasileiro.

“Os torcedores são uma grande parte desse time. Eles não podem entrar em campo e jogar, mas podem fazer algo para nos mover, para nos obrigar a fazer algo mais em campo", completou.



Foto: Getty Images

Na próxima terça-feira (19), o Liverpool recebe o Bayern de Munique em casa, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, e o goleiro sabe da força que a equipe tem ao jogar em Anfield com o apoio dos torcedores.

“No ano passado, eu posso lembrar das semifinais que eles jogaram contra nós (Roma), foi difícil. Foi uma atmosfera inacreditável. Foi incrível.", revelou

“Eu gosto de jogar com os torcedores do outro time gritando, falando comigo, isso me dá incentivo. Mas aqui foi algo diferente. Quando assinei, quando queria vir para cá e sabia do interesse do Liverpool, sim, com certeza essa experiência foi um fator.", completou.