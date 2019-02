Alisson: "Liverpool segue acreditando no título da Premier League"

O goleiro afirma que a equipe está segura de que consegue vencer a disputa acirrada pelo título com o Manchester City

O goleiro Alisson, do Liverpool, ainda está confiante de que sua equipe está na briga pelo título da Premier League pela primeira vez após 29 anos, apesar da recente perda do posto de líder para o Manchester City.

“Mostramos no passado que somos bons o suficiente e continuaremos a mostrar isso nos jogos que virão. A pressão sobre nós é a mesma. Estamos construindo jogo após jogo sem nos preocupar com o que nossos rivais estão fazendo”, declarou o jogador em entrevista à Sky Sports.

A vitória do Manchester City por 2 a 0 sobre o Everton na última quarta-feira (6) fez com que a equipe de Guardiola ocupasse o topo da tabela no lugar dos Reds pela primeira vez após quase dois meses.

Entretanto, o City possui uma partida a mais pois a viagem para Goodison Park foi adiantada por terem chegado à final da Copa da Liga Inglesa. Mas os últimos empates do Liverpool contra o West Ham e o Leicester City deixou a situação um pouco em desvantagem para os homens de Jurgen Klopp.

“Todos querem vencer esta liga, mas no Liverpool a nossa preocupação é vencer os jogos e não perder pontos. Não pensamos no Manchester City, pensamos em nós mesmos. Só pensamos no que podemos fazer e como as coisas estão seguindo em frente”, acrescentou o goleiro.

Alisson está determinado a terminar sua temporada de estreia com os Reds recebendo o tão aclamado título da Premier League, apesar de saber que o Liverpool deve manter o foco em seu próximo jogo.

“Eu realmente quero vencer a Premier League com o Liverpool. Precisamos vencer os jogos e nos concentrar em nosso próximo adversário. Para voltar ao topo da liga precisamos vencer, e isso vem do trabalho duro, começando neste sábado (9) ”, concluiu.

Nesta próxima rodada, os Reds recebem o Bournemouth em Anfield, a partir das 13h (de Brasília).