Alisson garçom rouba a cena na vitória do Liverpool sobre o United

O goleiro ajudou Mohamed Salah a enfim marcar sobre o arquirrival e sacramentou de vez mais uma vitória na Premier League

O desperdiçou muitas ótimas chances contra o , no clássico disputado neste domingo (19) pela 23ª rodada da Premier League. Por isso, a vitória parcial por 1 a 0, em gol marcado pelo zagueiro Virgil van Dijk, começava a não ser necessária para evitar sustos no final da partida.

No último lance, contudo, o brasileiro Alisson apareceu com destaque. O goleiro recuperou a bola e viu De Gea, arqueiro do United, adiantado. Sem hesitação, fez um lindo lançamento ao campo de ataque para Mohamed Salah, que conseguiu segurar a marcação antes de enfim marcar o tão aguardado segundo gol com para os Reds, sacramentando uma importante vitória que deixa a liderança ainda mais folgada para a equipe de Jurgen Klopp.

Contagem regressiva: quanto falta para o Liverpool ser campeão inglês?

Embora tenha como um dos trunfos o bom passe, importante para a intensidade do Liverpool, Alisson ainda não havia dado uma assistência desde que chegou ao futebol europeu. Não chega a surpreender, portanto, a reação do brasileiro após o gol do egípcio: o camisa 1 cruzou o gramado e foi o primeiro a chegar ao campo de ataque para comemorar com Salah – que pela primeira vez balançou as redes do United.

O turbo que o Alisson ligou pra chegar na frente de todo mundopic.twitter.com/08lG5xQIaS — Make Us Dream (@MakeUsDreamBR) January 19, 2020

E se o torcedor do Liverpool voltou a se acostumar a ver o time vencer com incrível regularidade, não estava tão acostumado a testemunhar um gol sendo marcado com assistência de goleiro: a última vez havia sido em 2010, com parceria espanhola de Pepe Reina para Fernando Torres.

Marcas curiosas dentro do êxtase maior, que é vencer o arquirrival - ainda mais em uma caminhada rumo ao título.