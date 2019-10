Alisson e Ederson são os grandes goleiros do futebol moderno, destaca Neuer

O alemão escolheu os goleiros de Liverpool e City como os grandes nomes do futuro na posição

Os goleiros brasileiros Alisson, do , e Ederson, do , foram muito elogiados por um dos maiores da posição nesta nos últimos anos. Manuel Neuer, do de Munique, afirmou que a posição mudou muito ao longo dos anos e que a dupla brasileira aperfeiçoou a arte de jogar com os pés.

“Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, são goleiros completos”, disse Neuer à France Football. “Eles dominam o jogo moderno e são excelentes com os dois pés. Eu gosto de ambos. São muito consistentes e raramente cometem erros”.

O campeão do mundo com a em 2014 elegeu quem, em sua opinião, são completaria o top três de melhores goleiros na atualidade: “Hugo Lloris, que é mais da minha geração e desfrutou de uma ótima temporada com o , chegando à final da Liga dos Campeões. Nós temos muito em comum, somos capitães por nossos times e país. Gosto muito dele”.

Neuer não deixou de falar do assunto que é centro de uma das maiores polêmicas na Alemanha: quem deve ser o goleiro titular da seleção? A competição pela vaga cresceu com o alto nível atingido por Marc-André Ter Stegen.

“Isso não é novidade. Sempre existiu isso”, afirmou o alemão. “Quando eu cheguei à seleção, eu era o número dois, atrás de Rene Adler. Ele se machucou e ficou fora por um longo período e então eu aproveitei a minha chance e fui titular na de 2010 da África do Sul. Desde então, eu defendo meu lugar como número um”.

Ele lembra ainda que seu país, tradicionalmente, tem ótimos jogadores não só para a posição, mas em diversos setores do campo: “A Alemanha sempre teve excelentes goleiros com muitas qualidades. Assim como acontece no ataque”.

Sobre as críticas recentes sobre o impacto das lesões que ele sofreu nos últimos dois anos e como isso afetou em seu jogo, Neuer desabafa: “Algumas pessoas acharam que estava acabado e que eu não voltaria. Mas eu tenho muita paixão por este esporte. Meu objetivo não é treinar todas as manhãs e me contentar com o meu nível sem ser realmente ambicioso. Eu quero progredir a cada dia. Aos 33 anos, eu quero parar chutes indefensáveis a todo custo. É meu objetivo todos os dias”.