Alisson discute interesse europeu pelo Mundial e analisa Flamengo: "Momento mágico com o Mister"

Goleiro do Liverpool concede entrevista exclusiva ao DAZN, fala sobre a relação dos times europeus com o Mundial e analisa o momento do Flamengo

Alisson falou sobre o , marcado para dezembro deste ano. O goleiro do , atual campeão da UEFA , acompanha atento a final da da América, entre e , e faz elogios ao time brasileiro, possível rival no torneio que ocorrerá em dezembro, no Qatar.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O brasileiro faz elogios ao Fla e acredita que o trabalho de Jorge Jesus é o que fez o time se encaixar em 2019.

"O Flamengo está muito bem, o futebol deles encaixou muito bem com o que o Mister [Jorge] Jesus pede dentro de campo. Os jogadores, a inteligência deles em campo. O Filipe Luís, que já jogou na Europa, está acostumado a mentalidade do treinador. O Gerson desenvolveu de uma maneira incrível. Está sendo cogitado para a seleção brasileiro. Encaixou a maneira de jogar e todos estão em um momento incrível. A gente não fala nisso, porque tem que pensar no jogo seguinte, em nosso momento. A Premier League está só no começo. No ano passado, a gente ficou para trás por um ponto. E isso dói. A gente não quer sofrer isso de novo", declarou.

Mais artigos abaixo

Outro ponto abordado pelo atleta é a relação dos clubes europeus com o Mundial. Alisson explica por que o torneio tem menos peso no continente.

"Acredito que é mais uma questão cultural. É um feito grande uma equipe sul-americana vencer o Mundial. Qualquer equipe não europeia vencer o mundial faz um feito muito grande. Por várias razões, questões financeiras. Estamos falando de dois gigantes do futebol, Flamengo e River", concluiu.