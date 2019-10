Alisson desfalca Liverpool na Liga dos Campeões, mas pegará o United

Goleiro se recupera de lesão e deve voltar aos gramados somente para enfrentar o Manchester United pela Premier League

O goleiro do , Alisson, não retornará aos gramados no confronto desta quarta-feira contra o , da Áustria, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas espera-se que esteja 100% pronto para enfrentar o após a data FIFA.

O brasileiro está afastado desde que lesionou o músculo da panturrilha na vitória sobre o City no fim de semana de abertura da temporada 2019/2020 da Premier League.

Esperava-se que o ex-jogador da estivesse pronto para jogar esta semana, mas o técnico Jürgen Klopp não está preparado para correr o risco, apesar de o jogador parecer ansioso por um retorno.

Ele disse em uma entrevista coletiva: "Uma é a opinião de Ali, a outra é o departamento médico. Eles são um pouco cautelosos. Temos que ver. Ele parece muito bem, mas foi uma lesão grave e não queremos sofrer com outro tipo de riscos de lesão", afirmou.

"Ele não treinou até agora com o time e deve ficar fora contra o [no sábado]. No jogo com o Manchester United [em 20 de outubro], provavelmente ele estará 100%, mas temos que ver".

Depois de entrar em ação européia no meio da semana, o Liverpool será o anfitrião de Leicester no sábado.

Esse passeio os levará ao próximo intervalo na ação doméstica, com Alisson a ser dado mais duas semanas para trabalhar em sua aptidão e nitidez.

Enquanto isso, o zagueiro Joel Matip está em dúvida para enfrentar o Salzburgo depois de sofrer uma derrota na vitória por 1 x 0 sobre o .

O meia internacional suíço Xherdan Shaqiri também permanece fora de ação.

"Joel Matip obviamente bateu levemente em Sheffield, temos que ver exatamente como será", disse Klopp anteriormente ao site oficial do Liverpool.

"Além disso, todos devem ficar bem. É claro que temos jogadores que não estavam disponíveis na semana passada - isso significa que Shaq ainda está fora; Alisson está muito perto, mas com certeza não para amanhã. Acho que é isso." "

Mais tarde, Klopp afirmou que Matip definitivamente não fará parte de seus planos, com a possibilidade de ele também enfrentar um confronto da Premier League com o Leicester.

O Liverpool precisa de um resultado positivo contra o Salzburgo para poder iniciar a defesa da coroa da Liga dos Campeões.

Os Reds perderam o jogo de abertura do Grupo E por 2 a 0 para o no mês passado, enquanto o Salzburg venceu o por 6 a 2, com a sensação adolescente Erling Haaland fazendo um hat-trick.