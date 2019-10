Alisson de volta no Liverpool? "Talvez jogue, talvez não", diz Klopp

Klopp não descarta a possibilidade de escalar o brasileiro contra o Leicester; Alisson não joga há quase dois meses após lesão na panturrilha

A Torcida do tem boas notícias a respeito de Alisson. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (04), Jurgen Klopp confirmou o retorno do goleiro aos treinamento com o restante da equipe. Ainda assim, o treinador não se compromete em escalar Alisson no próximo jogo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O Liverpool, vale lembrar, entra em campo neste sábado (05), contra o , às 11h (Brasília). O torcedor poderá acompanhar a partida válida pela oitava rodada do Campeonato Inglês com transmissão no DAZN.

"Ontem [quinta-feira] ele treinou com o time pela primeira vez. Ele parecia muito bom, mas vamos ver. Temos que conversar com pessoas diferentes antes que eu tome uma decisão sobre isso. Talvez jogue, talvez não”, disse Klopp.

Alisson sofreu uma lesão na panturrilha durante o primeiro jogo dos Reds nesta temporada contra o City. Desde então, o substituto do arqueiro é Adrian, que vem garantindo o posto do Liverpool de melhor defesa da Premier ao lodo do Leicester, com apenas cinco gols sofridos cada.

Mais artigos abaixo

“O bom é que Adrian se saiu bem, então não sentimos pressão. Não vamos nos apressar. Alisson treina há 10 dias e agora ele está treinando em equipe. Eu tenho que conversar com os preparadores físicos”.

Líder do torneio inglês, o Liverpool está cinco pontos à frente do , em segundo.