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No futebol, estamos acostumados a ver o goleiro como a última linha de defesa, a pessoa que impede os gols. Mas Alisson Becker quebrou completamente essa regra e escreveu um novo capítulo na história do Liverpool, ao se tornar também um garçom, e não apenas o guardião da meta.

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A noite que tinha como manchete a vitória do Liverpool sobre o Club Brugge acabou se transformando na noite de Alisson Becker. O goleiro roubou todos os holofotes com mais uma assistência, que elevou seu total para quatro passes para gol com a camisa do Liverpool, uma marca que nenhum goleiro alcançou na história do clube, nem mesmo na história do Campeonato Inglês.

O Liverpool conquistou uma vitória merecida sobre o Club Brugge, da Bélgica, nesta quarta-feira à noite, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Depois da partida, porém, o assunto não foi apenas o triunfo, mas a estatística histórica alcançada pelo goleiro brasileiro.

Alexander Isak abriu o placar para o Liverpool aos 13 minutos, e Florian Wirtz ampliou aos 79. O time confirmou assim a clara superioridade que exibiu durante toda a partida, apoiado na organização defensiva, na velocidade da transição para o ataque e no domínio do meio-campo, impedindo o Club Brugge de construir jogadas perigosas.

O momento que ficará na memória, no entanto, veio no fim do jogo, quando Alexander Isak marcou o terceiro gol do Liverpool aos 82 minutos, após receber uma assistência do goleiro Alisson Becker. O lance confirmou que o brasileiro não é apenas um goleiro, mas um jogador de futebol completo.

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Com esse passe, Alisson Becker chegou à sua quarta assistência com a camisa do Liverpool e escreveu seu nome com letras de ouro nos registros do clube, segundo a conta oficial do Liverpool no X.

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A história de Alisson como garçom começou em 19 de janeiro de 2020, quando deu uma assistência para Mohamed Salah contra o Manchester United, pela Premier League, em uma partida que a torcida do Liverpool não esquece. Naquele dia, ele provou que o goleiro pode ser uma peça-chave no ataque, e não apenas na proteção.

Alisson voltou a repetir o feito em 19 de fevereiro de 2022, ao servir o egípcio contra o Norwich City, também pela Premier League. Ficou claro que o que aconteceu contra o United não foi obra do acaso, mas sim talento de verdade e uma capacidade excepcional de leitura de jogo.

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Em 16 de outubro de 2022, veio a terceira assistência, mais uma vez para Mohamed Salah, desta vez contra o Manchester City, pela Premier League, em um dos maiores jogos do campeonato. Ali, Alisson mostrou ser um goleiro de nível mundial, capaz de mudar o rumo de grandes partidas com um único passe preciso.

Já a quarta assistência saiu nesta quarta-feira à noite, para o atacante sueco Alexander Isak, contra o Club Brugge, pela Champions League. Foi a primeira assistência de Alisson no torneio europeu, completando a quadra histórica.

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Essa estatística não é apenas um número. Ela é a prova da grande evolução do papel do goleiro no futebol moderno, em que ele já não é cobrado apenas por fazer defesas, mas também por construir o jogo, criar chances e iniciar contra-ataques.

Alisson Becker é o melhor exemplo dessa evolução. Ele tem uma rara habilidade para lançamentos longos e precisos, para ler a movimentação dos companheiros e para soltar o passe no momento perfeito, exatamente como fazem os melhores armadores do mundo.

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Com esse feito, Alisson manda um recado claro para todos: o goleiro também pode ser uma estrela ofensiva, e a assistência não é exclusividade de atacantes e meio-campistas.