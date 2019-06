Alisson ainda é exaltado no Liverpool: "o que ele fez na final foi brincadeira"

Arqueiro brasileiro fez oito defesas e garantiu que os Reds não tomassem nenhum gol contra o Tottenham

A conquista da com uma atuação primorosa de Alisson continua rendendo a ele muitos elogios. Dessa vez o lateral-esquerdo do , Andy Robertson se manifestou e rasgou elogios ao goleiro brasileiro, em entrevista ao site oficial do Liverpool.

"Ele é o cara, não é? Ele é o cara. Muito se falava sobre o Alisson quando ele chegou, havia muita pressão nele. Meu Deus, ele foi incrível nessa temporada. O que ele fez na final foi brincadeira, pelo jeito que ele fez aquelas defesas e tudo mais. Ele estava num nível diferente. É por causa dele que nós não levamos nenhum gol", falou Robertson.

O arqueiro brasileiro se tornou, à época, o goleiro mais caro da história, mas uma semana depois foi "superado" por Kepa Arrizabalaga, no . O goleiro do Liverpool custou aos Reds 73 milhões de euros, enquanto Kepa foi vendido ao Chelsea por 80 milhões de euros. No final das contas, os dois goleiros mais caros da história foram campeões continentais: Liverpool vencedor da Champions League, enquanto o Chelsea ganhou a .

Alisson é o goleiro titular da Seleção brasileira, que joga a entre junho e julho. O torneio será realizado aqui no e a equipe da casa chega com pressão para conquistar o título aguardado há algum tempo.