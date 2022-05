Alianza Lima x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

O Fortaleza visita o Alianza Lima na noite desta quarta-feira (18), no estádio Nacional de Lima, às 23h (de Brasília), pela quinta rodada do grupo F da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada, e do Facebook Watch, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Alianza Lima x Fortaleza DATA Quarta-feira, 18 de maio de 2022 LOCAL Estádio Nacional de Lima, Lima - PER HORÁRIO 23h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, e o Facebook Watch, na internet, vão transmitir o jogo desta quarta-feira, em Lima.

MAIS INFORMAÇÕES

O Alianza Lima é o lanterna do grupo F, com apenas 1 ponto e não tem mais chances de classificação.

Já o Fortaleza está na terceira posição da chave, com 4 pontos marcados.

O Tricolor precisa vencer fora de casa para seguir firme na luta por uma vaga à próxima fase..

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 3 x 1 Fortaleza Brasileirão 15 de maio de 2022 Vitória 0 x 1 Fortaleza Copa do Brasil 12 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Fluminense Brasileirão 22 de maio de 2022 16h (de Brasília) Colo-Colo Fortaleza Copa Libertadores 25 de maio de 2022 19h (de Brasília)

ALIANZA LIMA

JOGO CAMPEONATO DATA Alianza Lima 2 x 0 César Vallejo Peruano 14 de maio de 2022 Univ. San Martin 0 x 1 Alianza Lima Peruano 9 de maio de 2022

Próximas partidas