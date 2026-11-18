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O japonês Kozo Tashima, candidato à presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa), abriu a porta para a possibilidade de unir esforços com o francês Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa, contra o atual presidente Gianni Infantino, na eleição marcada para março de 2027.

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Tashima manifestou, em declarações ao jornal francês "L'Équipe", o desejo de conversar com Diallo, escolhido pela Uefa para disputar a presidência da Fifa, e afirmou estar disposto a ouvir uma proposta de candidatura conjunta ou de aproximação entre os dois.

"Gostaria de ter uma conversa com Philippe Diallo e, se durante essa troca surgir a questão de uma candidatura conjunta ou de uma aproximação, pretendo ouvi-lo de mente aberta", disse o candidato japonês.

"Ainda não falei com ele, mas, em relação aos pontos que ele mencionou, estamos totalmente alinhados", acrescentou.

As declarações de Tashima vêm depois de uma iniciativa de Diallo, que se disse disposto a entrar em contato com o ex-presidente da Federação Japonesa para unir as forças contrárias a Infantino, por considerar que a convergência de visões entre os dois pode ajudar a formar uma frente capaz de rivalizar com o atual presidente.

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Ao anunciar sua candidatura, Diallo havia dito: "Se quisermos vencer, é preciso unir forças e fazer com que aqueles que compartilham dessa visão se unam para vencer. Os contatos já começaram. Ele (Tashima) tem uma abordagem baseada nos mesmos diagnósticos e nos mesmos valores".

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Apesar da abertura mútua para uma aproximação, nenhum dos dois anunciou a desistência da disputa ou um acordo para uma candidatura conjunta. Tashima segue firme em sua candidatura e também demonstrou ressalvas quanto à forma como a Uefa escolheu seu candidato para enfrentar Infantino.

Tashima criticou a demora da Uefa em definir sua posição sobre a eleição e destacou que a ausência inicial de um candidato europeu o levou a entrar na disputa.

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"No início, parecia que ninguém queria se candidatar pelo lado da Uefa. Se a posição real deles é se opor a Infantino, eu me pergunto o que teria acontecido se eu mesmo não tivesse decidido me candidatar", afirmou, em referência à recusa de Arsène Wenger em concorrer.

Ele também questionou se a simples proximidade entre os programas eleitorais seria suficiente para unir os candidatos ou se seria necessário estudar a estratégia mais eficaz para enfrentar Infantino.

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Tashima, presidente honorário da Federação Japonesa de Futebol, já havia confirmado a apresentação de sua candidatura com o apoio de cinco federações nacionais, o mínimo exigido para entrar na disputa. Ele também tem experiência dentro da Fifa, já que é membro do Conselho da entidade desde 2015.

Diallo, por sua vez, recebeu o apoio declarado da Uefa, depois que as federações nacionais europeias representadas no Comitê Executivo da Uefa e no Conselho da Fifa defenderam sua candidatura e anunciaram apoio a ele.

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O presidente da Federação Francesa busca ampliar sua base de apoio fora do continente europeu, já que os votos das 211 federações filiadas à Fifa é que vão definir o próximo presidente.

A eleição está marcada para o dia 18 de março de 2027, durante o Congresso da Fifa em Rabat, capital do Marrocos. Enquanto isso, a possível unificação das candidaturas de Diallo e Tashima segue como um dos principais pontos capazes de influenciar a disputa.