Aliados de Landim pressionam presidente por mudanças no futebol do Flamengo

A perda de quatro títulos nos últimos meses colocou em xeque o departamento de futebol do Flamengo como um todo, bem como os problemas de relacionamento que existem no dia a dia do Ninho do Urubu.

Depois da final do Campeonato Carioca, que teve o Fluminense campeão em cima do Flamengo, importantes alianças políticas de Rodolfo Landim fizeram pressão para que o presidente tome as rédeas da situação. Não à toa, ele abriu mão da indiação como presidente do Conselho de Administração da Petrobras na tentativa de dar uma resposta.

A ideia de Landim foi mostrar que dará toda atenção ao Flamengo neste momento de turbulência e incertezas que pairam sobre o futebol do clube. Antes do segundo Fla-Flu, inclusive, o mandatário esteve no Ninho do Urubu, mas não fez cobranças, o intuito foi passar apoio.

O pedido de boa parte dos pares de Landim é por reformulação no futebol. Pedido que não vem de hoje. O vice-presidente da pasta, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, são alvos internamente há tempos. Inúmeros foram os problemas causados por esta divisão que existe dentro do clube.

Mas durante todo este tempo, para Landim sempre foi comodo ter Marcos Braz comandando a pasta. Ele deu liberdade para o vice-presidente, que se tornava uma espécie de escudo quando as coisas no futebol não corriam bem. Agora, no entanto, as cobranças em cima do presidente por uma intervenção maior dentro do dia a dia do Ninho do Urubu se tornaram mais constantes.

Existe o entendimento de que falta alguém que gerencie o dia a dia, por outro lado, foi opção de Landim e seus pares a saída de Paulo Pelaipe no início de 2020, responsável por esta função até então, e a não contratação de outro nome para o cargo.

O diagnóstico de boa parte dos conselheiros do clube é um só: que Landim esteja mais presente no futebol e que comande mudanças severas. O presidente, no entanto, tem previsão de ausência do clube nas próximas duas semanas e ainda não deu sinais de que adiará os compromissos.

Nesta terça-feira (05), o Flamengo estreia na Copa Libertadores diante do Sporting Cristal, clube que vive péssima fase no campeonato peruano. Para tentar acalmar os ânimos, só mesmo uma boa vitória diante do adversário.