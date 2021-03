Ali Akman: o 'Aguero turco' que o Manchester City deixou escapar

O jove atacante marcou dez gols em 18 jogos pelo Bursaspor nesta temporada, e agora está pronto para ir para a Bundesliga

No verão europeu de 2015, o Manchester City pagou £ 2 milhões (R$ 15,3 milhões, na cotação atual) ao Bursaspor pelo atacante Enes Unal de 18 anos, acreditando que o jovem jogador se tornaria uma estrela em Etihad.

Na época o mais jovem goleador da história da Super Lig, Unal havia sido uma revelação entre os jovens jogadores na Turquia e parecia pronto para iluminar uma das principais ligas da Europa.

Quase seis anos depois, e embora o City tenha lucrado muito com a Unal, tendo-o vendido ao Villarreal por € 13,7 milhões(R$ 90,5 milhões, na cotação atual) em 2017, ficou claro que a contratação dele foi um passo em falso, já que ele deixou o clube sem sequer ter estreado na Premier League.

Dado o número de jovens jogadores que o City adquire e se desfaz de cada ano, não deve ser surpresa que eles não tenham se surpreendido com Unal, que atualmente está emprestado ao Getafe, da La Liga.

Na verdade, eles recentemente voltaram à Bursa, em uma tentativa de garantir a contratação do próximo potencial craque da academia do clube turco: Ali Akman.

Ao contrário da Unal, que dependia muito de sua grande estrutura para intimidar os defensores, quando ainda jogava na escola, Akman tem a velocidade de raciocínio e os pés rápidos necessários para superar a lacuna à medida que ele se desenvolve fisicamente.

Isso foi demonstrado durante sua campanha de estreia, em 2020-21, quando marcou 10 gols e deu três assistências em 18 jogos na segunda divisão.

Infelizmente para o City, sua busca pela Akman não deu em nada. O jogador de 18 anos acabou por chegar a um acordo para defender o Eintracht Frankfurt, da Bundesliga, a partir do início da próxima temporada.

Isso não quer dizer que o atacante não tenha pensado em se juntar à equipe de Pep Guardiola, mas o zagueiro central da Turquia, Ozan Kabak, que se juntou ao Liverpool vindo do Schalke, em janeiro, desempenhou um papel crucial na decisão de seu compatriota de se mudar para a Alemanha.

"O Manchester City era um candidato muito sério. Tive que fazer uma escolha porque também tinha ofertas da Atalanta e do Valência", disse Akman, que também estava ligado a Arsenal, Chelsea e Liverpool, em entrevista exclusiva à Goal, após o anúncio de sua transferência para o Eintracht.

"Em certo momento, minha mente foi para o Manchester City, mas depois de pensar bem, não foi tão difícil tomar uma decisão".

"Pensei que eles me dariam uma educação melhor na Alemanha. A Alemanha é um destino obrigatório para os jovens jogadores. Me encontrei com Ozan Kabak, e ele disse: 'Nem pense nisso. Você vai entender melhor a diferença quando for para a Alemanha'".

"Acho que coisas muito boas vão acontecer, não estou ciente de tudo neste momento, mas vou entender melhor quando eu for. Acho que a Alemanha é a escola certa para mim".

Se Akman está se preparando para a escola, então sua pré-educação tem sido extremamente impressionante.

Sobrinho do ex-meia do Besiktas e do Galatasaray, Ayhan Akman, o jovem encontrou a rede em 145 ocasiões desde que entrou na academia do Bursaspor, em 2015 - uma contagem notável, que inclui 54 gols pela seleção da Turquia, para a qual ele já foi convocado para a categoria sub-21.

A forma de Akman nas equipes de base do Bursaspor lhe valeu uma promoção para a seleção principal antes da campanha de 2019-20, mas, apesar de ter marcado em sua primeira partida, ele terminou a campanha com apenas quatro gols em todas as competições enquanto lutava com o aumento do ritmo.

A proibição de transferência do Bursaspor no meio de 2020 significou que não foi possível adquirir mais jogadores, e Akman aproveitou a situação, mostrando tanto seu faro de gols quanto a capacidade de ler o jogo, que o fizeram ser comparado ao astro do Bayern de Munique, Thomas Muller.

O próprio Akman, entretanto, vem modelando seu jogo em outro atacante que é tão conhecido por seu jogo de linha quanto por sua capacidade de finalizar as chances.

"Francamente, eu sou um verdadeiro fã de Roberto Firmino", disse ele. "Eu assisto constantemente seus vídeos. Ele é realmente um jogador de outro nível, gosto muito dele. Também acompanho Lautaro Martinez de perto.

"Além deles, é claro, Kun Aguero. Quando marquei contra Adana Demirspor, ele foi descrito como um 'gol de Aguero', e eu gostei disso. Meu estilo de jogo é semelhante ao de Aguero".

Infelizmente para Akman, seus últimos meses no clube de sua infância não foram bem. O time primeiro o suspendeu indefinidamente, argumentando que sua assinatura com Eintracht foi "antiética", antes de cancelar definitivamente seu contrato.

"Deixo Bursaspor, que é o primeiro passo dos meus sonhos, para alcançar meus objetivos", escreveu Akman em seu Instagram. "Durante meu tempo aqui, lutei por Bursaspor até o último minuto. Meu objetivo era ser digno do Bursaspor. Agora é a hora de virar uma nova página".

A importância de Akman para o clube foi perfeitamente ilustrada quando os Crocodilos Verdes não conseguiram marcar em três dos quatro primeiros jogos em que ele ficou de fora e, agora, enfrentam uma luta árdua para ganhar a promoção de volta ao Super Lig sem seu atacante.

Por enquanto, porém, o jovem jogador só pode se concentrar em seu próprio futuro; um futuro em que seu tio, Ayhan pode vê-lo defender "um dos cinco melhores clubes da Europa", se ele conseguir melhorar sua condição física na Bundesliga, conforme disse à Goal.

É justo dizer que o próprio jogador certamente tem aspirações semelhantes, dizendo: "Depois de concluir meus aprendizados na Alemanha, eu gostaria de ir para a Premier League, ou equipes de ponta da La Liga, a longo prazo. Equipes como Liverpool, Real Madrid ou Barcelona. O Barça seria perfeito".

"É claro, chegar nesse níveis não é fácil. Mas eu tenho autoconfiança. Sou mentalmente forte e consciente das dificuldades que vou enfrentar. O ponto mais importante é trabalhar cada vez mais a cada dia".

Akman certamente não tem dúvidas sobre sua capacidade, e se suas atuações nesta temporada se mantiverem em alto nível, então ele está certo em duvidar de si.

O "Aguero Turco" pode não estar indo para o Manchester City, mas as melhores defesas da Europa foram advertidas de que ele está a caminho.