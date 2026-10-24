Após o apito final da partida na tarde de sábado, Füllkrug, substituído aos 81 minutos, entrou em campo sorridente para comemorar com os companheiros. Mas o sorriso do atacante logo deu lugar a uma expressão de irritação, e ele se envolveu em uma discussão acalorada com Nadiem Amiri, do Mainz. Por alguns instantes, os dois jogadores da seleção alemã ficaram frente a frente, furiosos. O meio-campista do Werder Bremen Youri Regeer precisou intervir para separá-los.

"Amiri não foi muito respeitoso com meu companheiro de equipe", explicou Füllkrug mais tarde em entrevista à DAZN. "Então, disse a ele para baixar a bola."

Amiri, que, diferentemente de Füllkrug, havia sido convocado para os primeiros jogos da seleção sob o comando do novo técnico Jürgen Klopp, disse à Sky: "Está tudo bem. Conheço o Fülle da seleção alemã. Algumas coisas no jogo me irritaram muito desde o começo. Depois de uma falta em Danny da Costa, Füllkrug não quis pedir desculpas. Eu já estava um pouco irritado." O meio-campista do Mainz acrescentou: "Futebol é assim. Nós nos damos bem, mas houve alguns xingamentos. Sem problemas."

Niclas Füllkrug e Nadiem Amiri foram convocados juntos uma vez para a seleção alemã

Na seleção alemã, Amiri e Füllkrug só estiveram juntos uma vez até agora, quando foram convocados para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo em setembro de 2025. Desde então, o jogador que voltou ao Werder não foi mais chamado e perdeu, entre outras coisas, a Copa do Mundo do último verão. Amiri, por sua vez, participou do torneio e entrou em campo duas vezes como reserva. Mais recentemente, foi titular na estreia de Klopp, o empate em 1 a 1 na Holanda no fim de setembro.

Getty Images

Füllkrug, que voltou a Bremen em meados de agosto por empréstimo do West Ham United, vem fazendo por merecer uma volta à seleção alemã. Em Mainz, colocou o Werder em vantagem ao converter dois pênaltis (aos 7 e aos 25 minutos). Foram seu sétimo e oitavo gols nesta temporada da Bundesliga.

Por que Niclas Füllkrug se irritou ao ser substituído?

Além do confronto com Amiri, Füllkrug teve outro acesso de raiva em Mainz. Ao ser substituído aos 81 minutos, o jogador de 33 anos passou pelo banco do Werder em direção ao seu lugar, reclamando e gesticulando intensamente. Como ressaltou após o apito final, porém, não estava irritado com a substituição em si.

"Porque a substituição demorou um pouco", disse Füllkrug sobre o motivo de sua irritação. "Eu já tinha sinalizado alguns minutos antes que precisava sair. Precisávamos dos 11 jogadores a 100% para garantir o 3 a 2." Ele teve "a sensação de que já tinham passado duas ou três oportunidades em que a bola saiu e eu não fui substituído. Isso me irritou um pouco." Rindo, acrescentou que sua irritação acabou sendo completamente injustificada, pois uma substituição mais cedo nem sequer teria sido possível: "Acho que a bola nem saiu. Então, erro meu."