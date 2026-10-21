“Alguns são afetados”: Erik ten Hag admite que ídolos do Manchester United, como Gary Neville e Rio Ferdinand, causaram “irritação” no vestiário

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O ex-técnico do Manchester United Erik ten Hag falou sobre o intenso escrutínio a que seus jogadores eram submetidos por ex-astros históricos do clube. O treinador holandês revelou que as críticas constantes de comentaristas de renome às vezes irritavam o elenco durante sua passagem por Old Trafford.

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A pressão em Old Trafford

Ten Hag falou sobre as pressões específicas de comandar o Manchester United. Recentemente, o técnico holandês comentou a intensa atenção da mídia que seu elenco recebia regularmente de ex-astros do clube conhecidos por suas opiniões contundentes. Lendas do Manchester United como Gary Neville, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Roy Keane e Paul Scholes continuam sendo figuras de destaque na mídia atual.

Eles participam regularmente como comentaristas de televisão e apresentam podcasts independentes de grande sucesso. Esse fluxo constante de análises pode criar um ambiente muito exigente para o atual grupo de jogadores. Ten Hag admitiu que os comentários externos persistentes, às vezes, afetavam significativamente o vestiário durante sua passagem por Old Trafford.

Como lidar com os comentários externos

Apesar da intensa atenção, Ten Hag se recusou a usar o cenário midiático como justificativa definitiva para as dificuldades de sua equipe. Ele afirmou que, pessoalmente, mantinha uma boa relação com os ex-jogadores de maior destaque.

“Preciso dizer que tinha uma relação muito boa com todos eles, com Gary Neville, Rio Ferdinand”, disse Ten Hag ao The Athletic. “Fiz boas entrevistas com os dois, então isso não me prejudicou. É claro que eles têm podcasts, têm seus modelos.”

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No entanto, o ex-técnico do Ajax reconheceu o impacto negativo que os comentários constantes tiveram sobre seus jogadores. Ele acrescentou: “Às vezes, é difícil para os jogadores. Alguns são afetados por isso, ficam irritados com isso.”

Getty Images

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Uma situação semelhante em toda a Europa

O treinador fez questão de destacar que lidar com ídolos do clube que se manifestam publicamente é um desafio comum nas maiores instituições do futebol europeu. Ele observou que ex-jogadores do Bayern de Munique e do Ajax agem de maneira muito semelhante.

“Não é diferente do Bayern de Munique ou do Ajax; eles fazem a mesma coisa”, explicou Ten Hag. “Mas eles fazem parte da história do United e nem sempre sabem o que está acontecendo. O futebol evolui. No caso do United, é claro que eles deram grandes contribuições, conquistaram resultados expressivos e títulos para o clube e para si mesmos, então eu os respeito.”

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O que vem pela frente para Ten Hag?

Depois de deixar Old Trafford em outubro de 2024, Ten Hag teve uma passagem como técnico do Bayer Leverkusen em 2025. No entanto, seu período no clube alemão durou apenas três partidas. Agora, aos 56 anos, ele ocupa o cargo de diretor técnico do clube holandês FC Twente.