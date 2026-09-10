O Galatasaray desperdiçou uma vantagem na estreia da Champions League, em Lisboa, e acabou sofrendo uma derrota por 3 a 1 para o Sporting. Mas, acima de tudo, a entrada do ex-jogador da seleção Ilkay Gündogan causou surpresa e críticas.

O meio-campista de 35 anos entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo no lugar de Yunus Akgün e deveria ajudar a equipe do técnico Okan Buruk a ao menos limitar os danos. Um plano que, no entanto, saiu pela culatra.

"Os problemas são conhecidos há dois meses e meio, e então Ilkay entra em campo, mas simplesmente não aparece no jogo. Algumas pessoas no centro de treinamento dizem que ele não corre rápido o suficiente", avaliou o ex-jogador da seleção turca Nihat Kahveci.

Também nas redes sociais choveram críticas a Gündogan após sua segunda partida na temporada. Não foram poucos os torcedores do Cimbom que pediram para o veterano deixar o clube, escrevendo: "Ele tem que sair!"

Enquanto isso, o ex-companheiro de seleção Leroy Sane começou entre os titulares, depois de supostamente ter reclamado de seu status dentro da equipe. Mas Sane também conseguiu produzir pouco e foi substituído aos 13 minutos do segundo tempo por Rafael Leao.