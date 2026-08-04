Wouter Goes segue fiel ao AZ. O clube de Alkmaar informou por meio de seus canais oficiais que o zagueiro central renovou seu contrato por mais dois anos e agora tem vínculo até meados de 2030.

Goes fez a transferência em 2016 da base do Ajax para a do AZ e não deve ter se arrependido disso. O defensor se transformou em peça fixa no AFAS Stadion.

O jogador de Amsterdã, agora com 22 anos, estreou no time principal do AZ no início de 2023 e já é indispensável na defesa. No domingo, por exemplo, ele ainda fez uma grande partida na Supercopa da Holanda contra o PSV (0 a 4).

Goes já soma 125 jogos pelo time principal do AZ. O técnico Leeroy Echteld já havia deixado escapar no domingo que boas notícias estavam a caminho. "Goes está, ao que tudo indica, bem avançado nas negociações para permanecer no clube."

"Para mim, o mais importante era ter a sensação de que ainda posso me desenvolver mais aqui, como jogador e como pessoa", disse Goes agora aos canais oficiais do AZ. "Eu cresci aqui e, no fim das contas, virei um homem. Sou muito grato ao clube por isso."

"Quero ser um exemplo todos os dias para os jogadores mais jovens e assumir cada vez mais responsabilidade. Temos uma bela geração com muitos garotos da própria base e espero que possamos fazer juntos algo muito bonito", afirmou Goes.

A expectativa é de que, além de Goes, Peer Koopmeiners também permaneça por mais tempo. O meio-campista, que ainda despertava interesse concreto do Club Brugge, atualmente tem contrato até meados de 2028.

Aliás, o parceiro de Goes na zaga, Alexandre Penetra, já deixou o AFAS Stadion. O português foi emprestado ao Çorum FK, da Turquia, que também garantiu uma opção de compra.