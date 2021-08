Algoz do Palmeiras, Clayson fez trabalho personalizado para retomar boa fase no Cuiabá

Autor de gol e responsável por assistência para Uillian Correia contra o Verdão, atacante de 26 anos tem se destacado com as cores do Cuiabá em 2021

Clayson foi o destaque da vitória do Cuiabá sobre o Palmeiras por 2 a 0 no último domingo em pleno Allianz Parque. O atacante balançou a rede e deu assistência para Uillian Correia deixar a sua marca no jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. A atuação de destaque do atacante de 26 anos diante do vice-líder do torneio é fruto também do trabalho nos bastidores feito por um estafe pessoal do jogador.

Ele contratou uma empresa que trabalha três pilares: psicologia esportiva, nutrição e análise de desempenho. O trabalho, iniciado em março deste ano, tem auxiliado o atleta na retomada do bom futebol. Depois de uma temporada sem muito brilho pelo Bahia — foram 42 jogos, com três gols e três assistências —, o atleta dá indícios de que pode retomar o bom momento da carreira. Em 23 partidas pelo Cuiabá, soma três bolas na rede e quatro passes para os companheiros marcarem.

"Eu vi que a área da análise de desempenho ajuda muito na questão de metas, em observar o comportamento do atleta dentro de campo. Montamos uma metodologia de trabalho em que as áreas convergem. É algo transdisciplinar. No começo do trabalho com o Clayson, montamos toda uma estrutura. Ele vinha de um ano praticamente sem um bom desempenho. Começamos a trabalhar com ele no final de março, fizemos o diagnóstico, o que ele queria. Montamos o diagnóstico junto com o atleta, levantamos as principais demandas e trabalhamos em cima disso. Junto com o atleta, a gente levanta quem são os atletas de referência que ele gostaria de atuar. A gente trabalha o meio de campo para ele atingir as metas", explicou o psicólogo Renato Garcia em entrevista à Goal.

"A parte comportamental desenvolve. Nós temos metas de não tomar cartões amarelos. Os comportamentos são mais assertivos para que ele não tome cartões amarelos. A gente trabalha em todas as esferas isso. Todo jogo, ele recebe um vídeo editado do atleta que ele vai enfrentar. Ele recebe uma orientação do jogo. Ele recebe também um vídeo dele pós-jogo com o que foi bom e o que é possível melhorar. A parte da psicologia, a gente vai trabalhando em paralelo. O alto rendimento trabalha muito com a questão de potencializar o rendimento do atleta. A gente trabalha para que ele consiga focar no futebol e que nada o atrapalhe dentro de campo", acrescentou.

A empresa, que atende também o zagueiro Marcel Scalese, hoje no Criciúma, faz um trabalho em quatro vertentes.

"Eu sou psicólogo e sou da área de psicologia do esporte. Comecei a trabalhar focado mais nessa área. Esse ano, surgiu a possibilidade de abrir uma empresa, que se chama HP, High Perfomance. A gente procura atender ao atleta em uma área 360, a gente atende scout, análise de desempenho, preparação física, psicologia do esporte e nutrição esportiva", apontou Renato Garcia.

"Eu tenho conversado com os atletas sobre a mentalidade do alto rendimento, cuidar do corpo e da mente. Ter esse estafe é algo que ficará cada vez mais em evidência, a procura será cada dia maior. Nós temos esse trabalho desde o começo do ano. Vi até uma reportagem sobre o Luan, do Corinthians, que está com um estafe também", concluiu.