Algoz do Corinthians bateu a primeira falta da carreira para eliminar o Timão (de novo)

Fernando Fernández foi o autor dos gols do Guaraní na Arena Corinthians nas duas oportunidades que o time uruguaio eliminou o Alvinegro

Alguns chamam de coincidência, outros classificam como sorte. Fernando Fernández, atacante do Guaraní-PAR, porém, assegura que foi um sentimento de certeza que o fez pegar a bola após falta sofrida por Bobadilla, virar para Redes, batedor oficial, e dizer que ele cobraria a falta. Pela primeira vez na carreira.

O gol de falta marcado pelo atacante, que já havia anotado um na Arena Corinthians em 2015, em outra eliminação do clube brasileiro frente ao Guaraní-PAR, foi determinante para a eliminação alvinegra. Fernández nunca havia feito um gol de falta em jogo oficial. E começou logo com um gol de extrema importância.

"Foi a primeira vez", dizia o sorridente atacante do Guaraní, o último atleta a deixar o estádio na noite de quarta-feira. A informação foi tão surpreendente que motivou uma nova pergunta ao jogador, para saber se foi o primeiro gol de falta que fez na carreira ou a primeira falta que bateu na carreira.



"Nunca havia batido antes. Mas eu treino", assegurou Fernández, que explicou a estratégia. "Ele [Redes] não é canhoto, é destro. Ficou ali só para ajudar. Ele quem bate normalmente, mas eu estava confiante que ia sair o gol", continuou Fernández.



O lance, aliás, realmente não foi de um atleta acostumado a cobrar faltas. O chute no canto de Cássio, reto, dificilmente seria a primeira opção do batedor oficial. "Consegui pegar bem na bola", relembrou o jogador.



Questionado ainda sobre a falta marcada e a arbitragem de Néstor Pitana, deu sua versão do que considerou um final não prejudicado pelo juiz. "Creio que ña também foi expulso injustamente no fim. Não acredito que a arbitragem teve grande influência no jogo", concluiu o herói do Guaraní.