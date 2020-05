Algoz de Neymar, Tite e cia na Rússia vai até a Copa de 2022: Martinez renova com a Bélgica

Técnico seguirá no comando da seleção belga até o fim de 2022

Algoz do na última , o técnico da , Roberto Martinez, renovou contrato com a seleção belga até a Copa do Mundo de 2002, no Qatar,

Com o adiamento da Euro, a federação aproveitou para renovar o vínculo. Além de treinador da seleção principal, Martínez também terá o papel de diretor técnico de todas as seleções de futebol do país.

Vale destacar que Roberto Martinez guiou a Bélgica até a terceira colocação na Copa do Mundo da , em 2018 - eliminando o Brasil nas quartas de final.