Compartilhar Siga GOAL no Google

O ex-capitão da seleção da República da Irlanda e do Wrexham James McClean manifestou o desejo de entrar no ringue de boxe após sua recente saída do Derry City, clube de sua cidade natal. O combativo ponta de 37 anos quer enfrentar a personalidade da televisão britânica Joey Essex em uma luta sob a chancela da Misfits, promotora de eventos de crossover.

Publicidade

Jogador livre mira estreia no ringue

McClean ficou sem clube na quarta-feira após rescindir seu contrato com o Derry em comum acordo, poucos meses depois de retornar ao clube em janeiro. Embora o jogador, que soma 100 partidas pela seleção, não tenha se aposentado oficialmente do futebol, sua próxima competição pode ser com luvas de boxe, e não com chuteiras. Há anos, o veterano inclui o boxe em sua rotina diária de condicionamento físico e agora quer se testar no circuito de lutas entre atletas de diferentes áreas.

Lançamento de autobiografia motiva desafio em outra modalidade

Mais conhecido por seu estilo de jogo aguerrido nas passagens pela Premier League com Sunderland e West Bromwich Albion, McClean é apaixonado por boxe desde sempre. Há anos, treina com manoplas, sacos de pancada e sessões de sparring para manter a forma física e a agilidade mental. No entanto, perto de completar 38 anos, construir um cartel profissional tradicional do zero está fora de cogitação. Por isso, o lucrativo circuito Misfits e um confronto com Essex se tornaram um objetivo atraente.

Em entrevista à Reuters após o lançamento de sua autobiografia, 'The Walls', McClean explicou: "O sparring é ótimo, o treino com manoplas é ótimo, o treino no saco de pancada é ótimo, mas só há uma maneira de descobrir [o quanto sou bom]: entrar no ringue. O boxe é novidade para mim, então é claro que quero provar algo a mim mesmo, porque não é algo em que eu tenha me destacado antes... Se esse for o próximo passo, obviamente é empolgante.

“Em breve faço 38 anos. Então, começar uma carreira profissional no boxe e seguir esse caminho, partindo do zero, simplesmente não é viável, considerando minha idade e tudo o que isso exigiria. O boxe de influenciadores dá a oportunidade de enfrentar pessoas que não são boxeadores profissionais e ganhar, em algumas lutas, uma quantia razoável que provavelmente a maioria dos lutadores profissionais nunca recebe ao longo de toda a carreira."

Publicidade Publicidade

Passagem pelo Wrexham deixa lembranças duradouras

Antes de voltar à Irlanda do Norte no início do ano, McClean se acostumou aos holofotes durante sua passagem pelo Wrexham, clube dos coproprietários de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Como capitão, teve destaque na série documental 'Welcome to Wrexham' enquanto ajudava a equipe galesa a conquistar dois acessos consecutivos até a Championship.

Tópicos relacionados

Ao falar sobre sua ligação com o clube do Racecourse Ground e a liberdade que passou a ter após deixar o Derry, McClean acrescentou: "Se eu nunca mais chutar uma bola, é ali que vou considerar encerrada minha carreira no futebol. E que maneira de terminar. Sou de Derry, mas, pelo vínculo que criamos, considero aquele clube uma espécie de segundo lar. É inacreditável.

"Estou feliz agora, nestas últimas 24 horas, porque sou um homem livre. Pela primeira vez em 20 anos, estou animado com o que vem pela frente, porque posso decidir o que quero fazer e não estou preso ao futebol nem a qualquer outra coisa."

Publicidade

Entrada no ringue pode acontecer em breve

Sem compromissos com um clube pela primeira vez em duas décadas, McClean está livre para iniciar negociações formais com os organizadores do Misfits sobre um possível confronto com Essex. Entrar no ringue permitiria ao jogador, que soma 100 partidas pela seleção, levar sua conhecida competitividade a uma modalidade completamente diferente. Seja para voltar aos gramados ou se dedicar integralmente aos esportes de combate, espera-se que ele decida em breve qual será seu próximo passo.