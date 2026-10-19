Em uma noite que deveria ter como manchete a vitória arrasadora do Real Madrid, o jogo do time merengue contra o Sevilla se transformou em uma tempestade de polêmica arbitral, após um lance cheio de suspeitas protagonizado pelo turco Arda Güler, que inflamou a ira da torcida andaluza e levou a imprensa espanhola a abrir fogo contra o sistema de arbitragem e a tecnologia do vídeo.

O Real Madrid conquistou uma vitória expressiva sobre o Sevilla por 4 a 1, na noite de domingo, em uma partida na qual manteve a liderança compartilhada com o Barcelona, mas o resultado não foi o único assunto do momento: um lance aos 22 minutos foi suficiente para mudar tudo.

Em uma jogada longe da bola, Güler atingiu com o cotovelo o jogador do Sevilla Peque, em uma intervenção que para todos pareceu merecer cartão vermelho direto. No entanto, o árbitro da partida, Mateo Busquets Ferrer, limitou-se a aplicar apenas o cartão amarelo. A ironia chocante é que o mesmo jogador que escapou da expulsão foi quem abriu o placar para o Real Madrid aos 30 minutos, passando de possível expulso a estrela da partida.

Essa cena provocou uma revolta enorme no lado do Sevilla, o que foi expresso com clareza pelo célebre jornalista da rádio Cadena SER, Miguel Ángel Chazarri, durante sua participação no programa "Carrusel Deportivo".

Chazarri disse, em tom irritado: "Eu já esperava essa atuação do árbitro, não me surpreendeu em nada, porque o Real Madrid pressiona e importuna constantemente. Quando o Real Madrid solta sua pressão, fica difícil para qualquer árbitro manter a serenidade. Não peço a ninguém que seja herói, mas espera-se que sejam bons profissionais, e eu entendo que o árbitro, sob essa pressão, pode não tomar as decisões corretas".

E acrescentou, criticando o que chamou de "arbitragem confortável": "Acho que fizeram a arbitragem confortável, a arbitragem que a noite exigia e, com certeza, a arbitragem que melhor convém à carreira deles. Porque essa partida será esquecida muito em breve, e amanhã a história acaba".

Mas o ponto que Chazarri considerou o mais grave e o mais suspeito não foi a decisão do árbitro em campo, e sim o que aconteceu dentro da sala do árbitro assistente de vídeo (VAR).

Ele questionou com indignação: "O que me causou espanto foi a ocultação das imagens, essa manipulação televisiva. Não sei realmente de onde veio isso nem por que aconteceu. Isso é escandaloso e sem precedentes. Mesmo com o estádio cercado de câmeras capazes de localizar praticamente qualquer área dele, parece que a sala de vídeo não encontrou nenhuma imagem clara que justificasse a expulsão do jogador do Real Madrid!".

O veterano jornalista prosseguiu em seu ataque: "O que aconteceu hoje é extremamente grave. O Sevilla já viu algumas coisas no Bernabéu. Uma vez, Modric empurrou James e foi pênalti claro, aquilo foi terrível, mas o que aconteceu hoje supera tudo aquilo".

E completou: "Depois da partida, não tivemos uma imagem daquilo que claramente parece ser uma agressão. Não sabemos onde a cotovelada acertou: se no pescoço, no rosto, na boca ou no peito, mas está claro que Güler acertou com o cotovelo e a partida seguiu como se nada tivesse acontecido. O nível de indignação entre os torcedores do Sevilla agora passou de todos os limites".

Chazarri encerrou sua fala elogiando a postura do técnico do Sevilla, Luis García Plaza, descrevendo sua entrevista coletiva após o jogo como "excelente e brilhante", na qual explicou tudo com clareza e reconheceu o mérito do Real Madrid na vitória, mas afirmou ao mesmo tempo que as chances de sua equipe voltar com pontos teriam dobrado se o time merengue tivesse jogado com dez jogadores.

Essas críticas surgem em meio a semanas de reclamações recorrentes do Real Madrid contra a arbitragem, especialmente após o dérbi contra o Atlético de Madrid, quando o clube branco iniciou uma campanha de pressão contínua, algo que, na visão de observadores, tornou a tarefa de dirigir suas partidas mais sensível e complexa para os árbitros.



