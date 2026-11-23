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O Bayern de Munique se viu no centro de uma ampla polêmica por causa da maneira como seus dirigentes lidam com o jogador Jamal Musiala.

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Segundo o jornal Sport, as declarações públicas de Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge e Jan-Christian Dreesen, que colocaram em dúvida o futuro de Musiala após seus problemas de saúde, desencadearam uma onda de críticas. A situação chegou ao ponto de os três serem acusados de um comportamento próximo ao assédio por Michael Franz, vice-presidente da associação de jogadores alemães.

Durante participação no programa Doppelpass, do canal Sport1, Michael Franz afirmou: "O que os dirigentes do Bayern de Munique estão fazendo, e não me refiro a Kompany e Eberl, que agiram de forma exemplar, me parece algo desprezível. Há nisso, inclusive, algo parecido com assédio".

Para o ex-jogador alemão, é inaceitável que a alta cúpula do clube questione publicamente a capacidade de Jamal Musiala de recuperar seu melhor nível e relacione seus problemas de saúde ao alto salário que ele recebe.

"É possível discutir publicamente o desempenho de um jogador de futebol, mas não é correto falar sobre a doença dele e sobre o salário que recebe em circunstâncias como essas. Não podemos esquecer que Jamal Musiala fez tudo o que estava ao seu alcance para voltar", acrescentou.

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Franz foi além e questionou os valores defendidos pelo Bayern de Munique, famoso por seu lema histórico "Mia san mia", expressão do dialeto bávaro que significa, aproximadamente, "nós somos quem somos".

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"Não vivemos mais segundo o lema Mia san mia, mas sim segundo o lema Mia san Money. O dinheiro se tornou mais importante do que o ser humano, e isso é algo inaceitável", disse.

O dirigente sindical lembrou que Musiala, de 23 anos, falou abertamente sobre seus problemas nervosos no início da temporada e considerou extremamente grave que essa transparência acabe prejudicando o jogador.

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Stefan Effenberg, ex-capitão do Bayern de Munique e um dos principais jogadores da história do clube, também atacou a diretoria.

"Um jogador lesionado precisa receber apoio e proteção. Em todos os aspectos, especialmente diante da imprensa. E, se ele sofre de uma doença, é preciso oferecer uma proteção ainda maior", afirmou.

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Effenberg classificou a comunicação do Bayern de Munique como desastrosa e cobrou dos dirigentes do clube uma correção de postura: "Estamos falando de uma pessoa que sofre de uma doença. O que eu esperava era que a alta cúpula do clube pedisse desculpas".

Franz também relembrou o caso de Sebastian Deisler, um dos maiores talentos do futebol alemão no início deste século, que enfrentou problemas de saúde mental durante sua passagem pelo Bayern de Munique antes de ver a carreira terminar precocemente com a aposentadoria.

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"Estamos falando de um ser humano. São três das figuras mais influentes do futebol alemão, e eles expõem esse jovem diante de todos dessa maneira", lamentou.

A polêmica começou quando Hoeness, Rummenigge e Dreesen manifestaram publicamente suas dúvidas sobre a recuperação de Musiala, que atravessa um momento complicado após sofrer com problemas físicos e nervosos.

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Hoeness questionou se o jogador da seleção alemã será capaz, algum dia, de recuperar o nível que havia atingido antes de adoecer. Rummenigge, por sua vez, duvidou de sua capacidade de voltar a ser o que era e levantou a necessidade de rever as condições financeiras de seu contrato.

As declarações abriram um amplo debate na Alemanha sobre os limites que devem ser respeitados pelas exigências esportivas e econômicas dos clubes quando um de seus jogadores enfrenta problemas de saúde.